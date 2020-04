Coronavirus Yucatán: Denuncian falta de apoyo de la CFE ante la contingencia

Coronavirus Yucatán: Denuncian falta de apoyo de la FCE ante la contingencia

Un ciudadano llamado Roberto López Arreguin transmitió en vivo desde las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en la avenida Colón, de la ciudad de Mérida denunciando que la CFE no otorgará ningún tipo de apoyo a los pobladores de Yucatán.

Compartió que su consumo de este bimestre llegó por la cantidad de 1837 pesos por lo que decidió presentarse como otras cientos de personas que llegan a quejarse en estos días por el inexplicable incremento en plena contingencia contra el coronavirus.

Los yucatecos esperan que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto pues la mayoría está sin ingresos para poder pagar tarifas tan elevadas en plena contingencia contra el Covid-19.

Dijo que la momento de atenderlo las dependientes le dijeron que el recibo es correcto, que no hay ningún problema en absoluto y que corresponden a los dos meses que se facturaron.

Aseguró que le señalaron que no se puede hacer nada en medio de esta pandemia, que no se puede apoyar, pese a que les indicó que en estos momentos no cuenta con el dinero completo para poder pagar.

Un auténtico callejón sin salida CFE

Indicó que le advirtieron que solamente cuenta con 5 días desde el momento de tu fecha límite de pago para efectuarlo porque de lo contrario iniciarán con el corte de luz.

Decepcionado comprobó que en la Comisión Federal de Electricidad no se está haciendo absolutamente nada para apoyar a la gente en este tipo de situaciones, ya que lo mismo le está ocurriendo a otras personas que llegan con el mismo reclamo.

Los que no paguen máximo 5 días después de la fecha límite tendrán que sufrir el corte de la energía eléctrica en sus hogares.

Reconoció estar abrumado porque no entiende cómo su recibo pudo llegar tan elevado cuando no cuenta ni con lavadora, ni con horno de microondas, solamente con un televisor y abanicos y siempre cuida su consumo.

Lamentó que esta fecha de corte no entre en lo que viene siendo la pandemia y desmiente que las autoridades correspondientes que indican que están haciendo algo, en realidad no otorgan ningún tipo de facilidad de pago.