Coronavirus Yucatán: Covid-19 deja secuelas psicológicas en los niños

Yucatán inició la semana con 110 nuevos contagios y decesos por Covid-19, en una pandemia que sigue afectando la salud y la economía de los ciudadanos, pero que también está generando diversas afectaciones a nivel psicológico.

Recientes investigaciones demuestran que los niños y las niñas entre 2 y 14 años en el confinamiento sufren afectaciones en los planos físico, emocional, social y académico.

El miedo a contagiarse de Covid-19 genera en niños y niñas de Yucatán de entre 2 y 14 años, preocupaciones excesivas sobre la salud que pueden limitar el funcionamiento de los niños y adolescentes cuando pase la pandemia.

En este estudio se realizó un profundo análisis de niños de varias partes de la república y también de otros países de Latinoamérica, concluyendo que, sobre todo, los menores sienten miedo y culpabilidad al pensar que pueden infectar a sus abuelos/as, lo que les genera conflictos sociales y emocionales.

Esta investigación, más otra serie de estudios realizados en varios países de Europa, indican que la pandemia tendrá consecuencias psicológicas que aparecerán en la población y que van a requerir intervención psicológica.

Covid-10 dejará secuelas en niños de Yucatán

Especialistas señalan que sentirse mal en una situación como la que estamos viviendo a causa de la pandemia de Covid-19 es normal y no significa necesariamente la presencia de ningún problema, de hecho 9 de cada 10 personas volveremos a nuestra vida normal sin secuelas psicológicas.

Sin embargo, habrá que estar muy pendientes de ese 10 por ciento de personas que desarrollará problemas psicológicos como consecuencia del Covid-19 y a las que tendrán que atender los profesionales de la salud mental.

Reiteran que las madres y padres deberán estar alertas a las diferentes señales que puedan indicar problemas, ya que la no intervención en un problema psicológico en niños y adolescentes puede hacer que se cronifique y que se arrastre hasta etapas posteriores.

Este efecto será el que más tardará en aparecer, pero a la vez el que más se alargará en el tiempo. Si bien estos problemas afectarán a toda la población, los niños y adolescentes son una población especialmente vulnerable a la hora de desarrollar diferentes problemas psicológicos.

La situación provocada por el Covid-19 puede ser el disparador del surgimiento de problemas de ansiedad en niños y adolescentes con una vulnerabilidad previa.

Los especialistas resaltan que habrá que estar pendiente de los niños que hayan perdido a familiares muy cercanos para cerciorarnos de que han elaborado adecuadamente el duelo.

Por el Covid-19 muchas familias no han podido acompañar a sus familiares en una ceremonia fúnebre, los niños de ciertas edades no son capaces de elaborar ese duelo al no disponer todavía de pensamiento abstracto y entender lo que supone la muerte, un proceso que no tiene vuelta atrás y que supone no ver nunca más a la persona fallecida.