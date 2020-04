Coronavirus Yucatán: Carnicero da la cara en Kanasín regalando comida y despensas

Debido a la contingencia sanitaria que se vive en Yucatán por el coronavirus, un carnicero de Kanasín ha dado la cara y ha estado regalando comida y despensas a personas de escasos recursos.

Don Mario Bojórquez, es el carnicero que ha dado la cara en Kanasín, ya que desde hace una semana sale a repartir raciones de comida y despensas a las personas de escasos recursos de este municipio.

Don Mario no sólo regala comida y despensas, también ha dado cubrebocas en Kanasín.

Debido a sus buenas acciones, sobre todo en medio de esta contingencia sanitaria por el coronavirus, varias personas le han tomado fotografías, con el objetivo de que Yucatán conozca a este buen hombre.

Don Mario Bojórquez señaló que tiene su puesto de carnes en el mercado principal de Kanasín y mencionó que seguirá apoyando a la gente de escasos recursos hasta donde la contingencia sanitaria se lo permita.

Cuestionado sobre el por qué de sus acciones, explicó que siente el deber de hacerlo, sobre todo por las bendiciones que recibe en su trabajo, las cuales son gracias a sus clientes que tiene en Kanasín.

Carnicero regala comida y despensa en Kanasín

Explicó que no es que le sobre el dinero, pero al menos no la está pasando tan mal como otras personas que dejaron de trabajar y, en consecuencia, ya no perciben ingresos para llevar el sustento a sus casas.

Don Mario es una persona preocupada por el pueblo de Kanasín en esta contingencia sanitaria.

Don Mario Bojórquez es un ejemplo de que los buenos son más en épocas difíciles como la que se vive actualmente en Yucatán, y es una inspiración para que más personas puedan realizar buenas acciones.

Sin duda alguna, don Mario es una persona que debe ser conocida en Yucatán y en México, no sólo por sus buenas acciones, sino también por el gran corazón que ha mostrado en medio de esta contingencia.