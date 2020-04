Coronavirus Yucatán: Cancelan tradicionales festejos en municipios

Con Yucatán sumido en una batalla frontal contra el avance del coronavirus, los daños colaterales se siguen sumando en esta contingencia que mantiene en cuarentena a la mayoría de la población en el estado.

En efecto, la pandemia del Covid-19 en Yucatán también obligará a cancelar varias importantes fiestas en municipios de la entidad en este año 2020, ocasionando de paso serias pérdidas económicas en varias comunidades.

Muy triste es para miles de habitantes de Yucatán no poder celebrar sus tradicionales fiestas.

Parece lógico y necesario porque ahora lo fundamental es resguardar la salud en toda la entidad, pero para miles de pobladores de Yucatán es doloroso no poder salir a las calles con los gremios, celebrar los bailes y las corridas de toros.

Ahora con toda esta situación del Covid-19 y tomando en cuenta que los últimos festejos se efectuaron en el 2019, ahora los yucatecos tendrán que esperar hasta el 2021 para poder celebrar con sus santos patronos.

Festejos tradicionales quedan cancelados

Dzoncauich no pudo efectuar en este mes de abril su fiesta (del 16 al 20), por lo que la alegría acostumbrada que atraía pobladores de pueblos vecinos no pudo tomar forma ante esta contingencia, por lo que no pudo haber ofrendas a la Virgen de la Concepción.

También fueron canceladas la tradicional fiesta de Tixkokob en honor a San Bernardino que iniciaría el 17 de mayo, la vaquería para San Isidro Labrador en Buctzotz que se efectúa el 10 de mayo, por lo que no habrá festejos tradicionales que concluyan como cada 20 de mayo.

Ahora en todos los municipios de Yucatán en vez de preparativos para las fiestas solamente hay medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus.

En Panabá también hay tristeza por que no se celebrará la fiesta en honor a San Isidro labrador que arrancaría el 12 de mayo; aunque tampoco en la Villa de Conkal se realizará la bajada de la Purísima Concepción como cada 30 de abril.

Mucho menos tendrá efecto la fiesta de fiestas en Teabo al Cristo de la Transfiguración que arrancaba cada 28 de abril y que ya fue oficialmente cancelada por el Ayuntamiento.