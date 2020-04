Coronavirus Yucatán: Campaña viral contra empresa abusiva en Mérida

Con la contingencia contra el coronavirus en Yucatán han sido varias las empresas que han estado abusando de la psicosis de los ciudadanos que realizan compras de pánico para aumentar los precios de manera indiscriminada en la ciudad de Mérida.

Este sábado 4 de abril en Twitter se volvió tendencia el #RoboComoAurrera creado por usuarios de esta red social para denuncia un aumento desproporcionado de productos de la canasta básica, especialmente el huevo en dicha cadena.

El Twitter de denuncia ya es tendencia a nivel nacional y se logró posicionar como número uno en Twitter este sábado 4 de abril.

Los denunciantes se quejan del aumento del precio en productos como el gel antibacterial, un producto que por obvias razones ahora tiene mucha demanda a causa de la contingencia por el Covid-19.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Entre las quejas se relata que en esa cadena de supermercados han aumentado exageradamente el precio del kilo de huevos, a tal punto que incluso es más barata la carne. ¿Ese huevo será de oro? se preguntan.

También denuncian que en Bodega Aurrera los precios en caja son superiores a los expuestos, lo cual sin duda alguna es una completa injusticia.

Ola de quejas justificadas

Otros señalan que es el colmo del cinismo porque al no haber desabasto no es justo que le trepen tanto a los costos. Otros mandaron copia de sus tuits a la Profeco, denunciando que el huevo está hasta 20 pesos más caro que hace una semana y no he recibido respuesta.

Sin embargo algunos usuarios se pusieron de parte de la empresa señalando que si el consumidor final es el más afectado, no es culpa de las tiendas, ya que si estas consiguen mercancía cara por lógica su precio de venta tiene que subir.

Algunos usuarios defendieron a esa cadena afirmando que no es la única que ha trepado los precios tanto al gel antibacterial, como al huevo.

Otros afirmaban que pagar 75 pesos por 30 piezas de huevo no es ningún precio alto ya que con el dólar alto los insumos de la industria avícola se encarecen y en contingencia los fletes igual.

En cuanto a usuarios de Mérida, la molestia se dio por la aglomeración: “Protocolo de seguridad ante el Covid-19 en Bodega Aurrera Kukulcán valió, nada de distancia y el ‘súper’ a reventar”, tuiteó Alfredo Cen (@acenchan).

Te podría interesar: Regalan comida a enfermeros de Mérida por su trabajo; les mandan mensajes de apoyo

Cabe señalar que además de Aurrera, también le han llovido críticas a otras cadenas como Walmart, Chedraui y Soriana por treparle los precios a muchos productos de gran demanda .

Estas denuncias han llevado a que la Profeco suspendiera la venta de huevo en algunas sucursales de Aurrera en Tabasco donde el precio del blanquillo pasó de 37 a 44 pesos en la presentación de 18 piezas.

Ricardo D. Pat