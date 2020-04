Coronavirus Yucatán: Cabildo de Mérida aprueba paquete de estímulos

Con el compromiso de seguir siendo solidarios y responder a las necesidades más apremiantes que surgirán durante este periodo de crisis sanitaria, el Cabildo de Mérida aprobó hoy la propuesta del alcalde de Méida Renán Barrera Concha para implementar un nuevo paquete de estímulos que busca dar un respiro a las y los meridanos ante la situación actual por la pandemia del Covid-19.

Durante una sesión extraordinaria, llevada a cabo por primera vez de manera virtual, los ediles aprobaron las medidas de apoyo dispuestas por el alcalde, que en esta ocasión se enfocan a los ciudadanos contribuyentes y a las reglas de operación del programa Micromer.

Nuestra administración continuará diseñando todo tipo de medidas.

Programas y apoyos para el bienestar de las y los meridanos, con el firme objetivo de buscar siempre ayudar a los grupos más vulnerables del municipio y al sector comercial, de manera que contribuyamos a reactivar la economía del municipio, dijo.

Estamos haciendo todo lo técnicamente posible y jurídicamente viable y lo que presupuestalmente está en nuestras manos para poder llegar a más personas, expresó.

También destacó que el Ayuntamiento realiza un trabajo coordinado con el gobierno del Estado para poder multiplicar los beneficios que la ciudadanía requiere ante la contingencia.

Préstamos hasta por 100 mil pesos

En la sesión, los regidores autorizaron otorgar préstamos de hasta 100 mil pesos con tasa del 0% de interés hasta el 30 de abril y un período de gracia de tres meses para realizar el primer pago.

Barrera Concha enfatizó que este financiamiento dirigido a micros, pequeñas y medianas empresas, es con el fin de apoyar, respaldar y proteger el autoempleo en el municipio ante los posibles efectos negativos por la pandemia del Covid-19.

Te puede interesar: https://laverdadnoticias.com/yucatan/Alcalde-dara-apoyos-fiscales-para-disminuir-impacto-economico-por-COVID-19--20200325-0284.html

Tenemos que proteger a nuestras familias para que no demos marcha atrás en el desarrollo del municipio, expresó.

Asimismo, los ediles avalaron la propuesta del alcalde para implementar el Programa de Estímulo consistente en la condonación del 50% y del 100%, en los derechos por los servicios que presta el Ayuntamiento de Mérida, así como en las actualizaciones, multas y recargos que sean pagados en los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal del año 2020.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

Entre los servicios de la Dirección de Desarrollo Urbano que contarán con el 50% de descuento están licencias de uso del suelo, análisis de factibilidad de uso de suelo, constancia de alineamiento, trabajos de construcción, constancias de terminación de obra, licencia de urbanización, validación de planos, permisos de anuncios, visitas de inspección, revisión previa de proyecto, revisión de integración de predios ejidales, entre otros.

Beneficios en el Catastro municipal

Este mismo descuento se aplicará a servicios que presta la Dirección de Catastro como son la emisión de copias fotostáticas simples, expedición de copias fotostáticas certificadas, expedición de cédula catastral, elaboración de planos, diligencia de verificación, validación de los trabajos de topografía, impresión de imagen satelital o de topografía aérea a color del municipio de Mérida, entre otros.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

De los certificados y constancias, también tendrán un 50% de descuento el certificado de no adeudar impuesto predial, certificado de vecindad, constancia de no adeudar derechos de urbanización, constancia de licencia de funcionamiento, constancia de inscripción al registro de población municipal, constancia anual de inscripción al padrón municipal de contratistas de obras públicas, constancia de no adeudar derechos por el servicio de agua potable en comisarías y colonias marginadas del municipio de Mérida, constancia de no servicio de agua potable en comisarías y zonas marginadas del municipio de Mérida y constancia de excepción de pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, entre otros beneficios.