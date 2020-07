Coronavirus Yucatán: Besar durante el sexo es fuente de contagios de Covid-19

El Covid-19 se ensaña con Yucatán donde se registraron el jueves 25 decesos y 165 nuevos contagios, además de que su capital, Mérida, está cerca de alcanzar los 300 fallecimientos a causa de este virus.

Para colmo de males, ahora una sexóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México asegura que los besos durante el sexo serían una de las fuentes de contagio del Covid-19.

Nélida Padilla Gámez, psicóloga de UNAM señala que debido a la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 nuestra forma de relacionarnos cambiará para siempre.

Comenta que las relaciones sexuales, incluso entre parejas que no compartan el mismo domicilio, tendrán que reformularse, pues aunque la enfermedad no sea de transmisión sexual, sí supone un gran riesgo para la salud.

El Covid-19 nos privará también de los besos

Los besos suelen formar parte del rito físico y sexual que surge entre dos amantes. Son uno de los mayores estímulos y de las demostraciones más comunes de generar un afecto, sin embargo ahora deberán evitarse hasta que existan medios efectivos que nos protejan del Covid-19.

Padilla Gámez, asegura que mientras no exista una vacuna que prevenga la presencia del Covid-19 no sería recomendable que las personas hagan este tipo de actos, pues aunque las relaciones sexuales no supondrían un peligro, tener contacto con ojos, nariz o boca, así como intercambiar saliva, sería letal.

Si bien aquellas parejas que sostengan una relación estable estarían un poco más alejadas del riesgo, aquellas que gustan por sostener encuentros con desconocidos, o mantienen una relación polígama, deberán tener mucho más cuidado de enfrentar un riesgo.

A partir de ahora una de las prioridades será establecer un buen diálogo con la pareja y respetar la confianza que surja entre ambos, pues la protección de uno será el bienestar del otro.

En el nuevo contexto del COVID-19, la confianza, comunicación y diálogo serán fundamentales para el bienestar de ambos. Si las personas toman las medidas adecuadas para prevenir un contagio, las probabilidades de contraer la enfermedad se reducirán.

El Covid-19 no es una enfermedad de transmisión sexual, pero debe considerarse que se adquiere mediante la saliva, por lo que los besos son una fuente importante de contagio. Además, al estar muy cerca de una persona, nos exponemos a los fluidos que emite al hablar, toser o estornudar.

Para la experta el fenómeno del Covid-19 resultaría similar al brote del VIH en los 80s, cuando había quienes tenían un miedo irracional a relacionarse sexualmente. En el caso del Coronavirus la situación sería un poco más alentadora, pues si bien los besos supondrían un riesgo, no están prohibidos los encuentros sexuales y éstos no son una vía de contagio.