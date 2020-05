Coronavirus Yucatán: Alertan de doctor que vende pastillas para evitar Covid-19

Médicos advirtieron que en el municipio de Peto, al sur de Yucatán, hay un doctor que está promoviendo unas pastillas que supuestamente evitan el contagio de coronavirus Covid-19, algo totalmente falso.

De acuerdo con la advertencia, el supuesto doctor charlatán se llama Ariel Alcocer Calderón, ex director del Hospital Comunitario de Peto y primo del actual presidente municipal, el priista Édgar Calderón Sosa.

A través de redes sociales, el doctor, a quien han calificado como charlatán, promociona la venta de Ivermectina, producto, según él, es el ideal para prevenir el coronavirus desde la primera ingesta.

Lo anterior es lo que se puede leer en una de sus publicaciones del médico promocionando su producto e incluso se atreve a decir que las pastillas que vende previenen la sintomatología del coronavirus Covid-19.

Para una persona que pesa 84 kilogramos, Alcocer Calderón aconseja cuatro tabletas en una sola toma, recomendaciones que han sido criticadas y censuradas por parte de varios médicos yucatecos.

“¿Usted es médico? Es muy irresponsable decir que la Ivermectina previene el coronavirus porque no es verdad”.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Fue la reacción que tuvo el doctor David Canché Durán, maestro en Salud Pública, pediatra y cirujano pediatra, quien además le recriminó que se estaba aprovechando de las personas debido a la situación.

“Gente de Peto no es verdad, la Ivermectina no previene ni cura el coronavirus. No estén tomando este medicamento”.