Coronavirus Yucatán: Abuelito obligado a trabajar pese a la contingencia

Yucatán amaneció con 117 casos confirmados y 8 muertos por Covid-19 y 1,062 casos sospechosos según datos de la Dirección General de Epidemiología del estado en el corte más reciente del lunes 13 de abril.

Como las autoridades de salud han informado constantemente los adultos mayores son doblemente vulnerables ante el Covid-19 y se encuentran entre los grupos más susceptibles y que puede tener peores pronósticos frente a un contagio.

El caballero fue muy amable con la mujer que le hizo las preguntas, pero señaló que debe trabajar para seguir llevando comida a los suyos.

Por eso en Mérida ha causado revuelo una denuncia ciudadana en la que una mujer compartió fotos de un caballero de la tercera edada que sigue laborando en una sucursal de una cadena de farmacias locales.

“Hola amigos quisiera que me ayuden a compartir, para que hagamos esto viral, hoy pase por esta farmacia que se encuentra en plaza oriente, pasé por medicamentos y agua y me atendió este señor, como ven ya mayor de edad”, comentó en su post.

Ciudadanos sin elección alguna

“Le dije, usted debería estar en su casa señor haciendo cuarentena, no debería estar trabajando. El señor me contestó muy amablemente ‘señorita que más quisiera estar en mi casa como muchos, pero tengo q trabajar para poder comer’, y le dije entiendo”.

La usuaria insistió señalando que por eso el gobierno de Yucatán está dando apoyos y la empresa donde él está elaborando también tiene obligación de pagarle su salario, aunque usted no trabaje. Pero el señor le contestó: ‘Qué más quisiera, pero mis jefes no me pagarían solo así, tengo que trabajar mis horas y mis días”.

Muchos usuarios de las redes sociales apoyaron la petición de la mujer, pero otros señalaron que el señor debe sentirse afortunado de contar todavía con trabajo.

La mujer señaló que le parecía muy injusto que ese señor esté trabajando y menos sin ninguna protección ni guantes, ni bata de plástico y mucho menos un protector para su cara, cuando sabemos que las personas de la tercera edad están a propensos a que les de el coronavirus.

La ciudadana añade que muchos han sido testigos de cómo varias empresas quitaron a los adultos mayores de los supermercados, que ellos nos ayudaban a embolsar mercancía por lo mismo y a su consideración este señor debería estar en casa haciendo su cuarentena.

Pidió que compartieran esta información para tratar de convencer a la empresa donde trabaja el señor para que lo mande a casa con su sueldo y de ser posible lo ayude con al menos una despensa.

