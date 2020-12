Coronavirus Yucatán: 84% de quienes se han contagiado, recuperaron su salud

Este lunes, autoridades de salud en Yucatán dieron a conocer que un 84 por ciento del universo de pacientes que presentaron coronavirus en estos casi 9 meses de pandemia, ya recuperaron su salud.

Se trata de 20 mil 854 pacientes que ya se recuperaron y que representa el 84% del total de contagios registrados hasta hoy, que son 24,600.

Yucatán tiene 1,090 casos por cada 100 mil habitantes

En las noticias de hoy lunes se dio a conocer que hubo 50 nuevos contagios de Covid-19

Además se registraron 6 fallecimientos: 4 mujeres y 2 varones, cuyas edades fluctuaban entre los 52 a los 83 años.

En total, son 2,750 las personas fallecidas a causa del Coronavirus, de acuerdo a los registros conocidos por La Verdad Noticias.

No bajar la guardia en diciembre

En el transcurso de este mismo lunes, el Gobernador reiteró el llamado a no bajar la guardia en las medidas de prevención ya que el Coronavirus aún no se acaba y la pandemia va a seguir aquí, cuando menos para la mitad del próximo año, para los meses de julio, agosto, septiembre, dijo.

"Esta Navidad no es una Navidad cualquiera. Tenemos que decir no a las posadas, tenemos que hacer una Navidad segura sólo con la familia nuclear.

El avance de la pandemia de Covid-19 sigue en Yucatán y el municipio más afectado sigue siendo Mérida

Ya que de no hacerlo, aunque en estos momentos no tengamos contempladas medidas adicionales, si nos desbordamos en el mes de diciembre, esta pandemia no perdona", aseveró Vila Dosal.

En ese sentido, el Gobernador de Yucatán pidió ser prudentes durante estas fechas decembrinas para que en el mes de enero continué la reapertura económica sin retrocesos.

