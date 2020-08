Coronavirus Yucatán: 22 bebés luchan por su vida

La base de Datos Abiertos de Covid-19 en México fue actualizada ayer por la Secretaría de Salud federal (SSA), y dio como resultado que 22 bebés yucatecos ( menores de un año) ya dieron positivo al coronavirus.

Los pequeños están siendo atendidos en hospitales de Yucatán y Quintana Roo, donde destaca el caso de un varón del municipio de Chemax porque es el único bebé que ha sido intubado.

De acuerdo con el banco de datos, el bebé de Chemax empezó con los síntomas el viernes 31 de julio y el mismo día ingresó en una clínica ubicada en Yucatán. Su familia informó que no tiene enfermedades previas, pero tuvo contacto con un enfermo de Covid-19.

En la colonia Chuminópolis y 5 Colonias, los “Amigos de la Salud” promovieron, casa por casa, las medidas de higiene y de prevención ante el Coronavirus así como la responsabilidad individual, esto como parte del Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud. pic.twitter.com/eEO8HOoS7R — Gobierno de Yucatán (@GobYucatan) August 17, 2020

El bebé quedó como paciente hospitalizado y fue intubado, detalla la estadística federal, que empero señala que no desarrolló neumonía.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Noticias de hoy: bebés de Yucatán con Covid

Solo cinco (el 22.7%) de los 22 bebés yucatecos con Covid-19 han sido hospitalizados. Antes de él fueron hospitalizados los siguientes:

Una yucateca que reside en Cozumel, Quintana Roo. Comenzó con los síntomas el 5 de junio y fue hospitalizada en el Issste de Quintana Roo el 9 de junio, al quinto día de la enfermedad. Padece de diabetes y desarrolló neumonía. No tuvo contacto con un enfermo de Covid-19, pero sí dio positivo a la enfermedad. No fue intubada ni ingresó en la UCI.

Un yucateco que vive en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Se enfermó el 8 de julio y, al sexto día de los malestares, el 13 de julio fue internado en un hospital de la SSA en Yucatán. No tiene ninguna enfermedad previa ni desarrolló neumonía. No tuvo contacto con un enfermo de Covid-19, pero sí dio positivo a la enfermedad. No fue intubado ni ingresó en la UCI.

A nivel nacional, 62% de camas de hospitalización general están disponibles y 38% ocupadas. En camas con ventiladores, 66% están disponibles y 34% ocupadas. 2/2 pic.twitter.com/jHIPnhULtC — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 18, 2020

Un yucateco que habita en Mérida. Empezó con los síntomas el 10 de julio y, al décimo día de la enfermedad, el 19 de julio fue hospitalizado en un nosocomio de la SSA en Yucatán. A su corta edad, padece de diabetes y obesidad. No tuvo contacto con un enfermo de Covid-19, pero sí dio positivo a la pandemia. No desarrolló neumonía, no fue intubado ni estuvo en la UCI.

Te puede interesar:En el inicio de una nueva semana, Yucatán registra 33 muertos por Covid-19

Un yucateco que reside en Halachó. Comenzó con los síntomas el 20 de julio y el mismo 20 de julio fue hospitalizado en el Issste en Yucatán. Padece una complicación. No tuvo contacto con un enfermo de Covid-19, pero sí dio positivo a la pandemia. No desarrolló neumonía, no fue intubado ni estuvo en la UCI.