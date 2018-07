Convierten en negocio familiar el sindicato de salud de Yucatán

El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (Sntssa), Eulogio Piña Briceño, ha creado un imperio en dos administraciones convirtiendo el sindicato en un negocio familiar, al grado de que 10 de sus parientes ocupan cargos en niveles administrativos y en centros de salud.

En la lista de personal de la Secretaría de Salud del estado aparece varias veces el apellido Piña, el actual líder sindical, Eulogio Piña Briceño, quien fue secretario general de la sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntssa) de 1999 a 2002, estuvo a cargo de la subdirección de recursos humanos de la dependencia y dejó el puesto en la primera mitad de octubre de 2013.

El doctor Piña tiene base en la Secretaría como médico general “C”, adscrito a las oficinas centrales, desde el 1 de mayo de 1982.

En la nómina de Salud aparecen varias personas con su apellido en plazas federales, otras están con base estatal.

El doctor ha admitido que tiene sobrinos, aunque en segundo o tercer grado, pero de cualquier forma ha sido cuestionado por utilizar el cargo para beneficio familiar.

Eulogio Piña ha reconocido que tiene parientes en cargos en la dependencia, pero asegura que no ingresaron al gobierno en tiempos en que fue secretario general del sindicato u ocupó cargos de dirección, y por si fuera poco también niega que haya relación con tres personas que llevan el apellido Piña.

Algunas de esas personas, admite, sí son en realidad sus sobrinos, aunque en segundo o tercer grado.

Su sobrino, Carlos Antonio Piña, tiene base de técnico radiólogo en radioterapia y está asignado al Centro de Salud urbano de Mérida, en tanto que su sobrina María Irene Piña Alberto, cirujano dentista “A”, tiene base en el Hospital O’Horán, desde el 1 de agosto de 2000, cuando su tío era también secretario general del sindicato 67 del Sntssa.

No obstante, el doctor Piña dice que María Irene no entró por su recomendación, ya que tiene cerca de 15 años en la Secretaría. “Ella comenzó en Valladolid y luego fue transferida”, dijo el doctor, quien en su momento recalcó que no otorgó plazas “ni de casualidad”, en tiempos que dirigió el sindicato, aunque hay fechas delatoras.

Otro caso es el de Georgia Vanessa Ferral Piña, enfermera general “B” titulada con base en la Jurisdicción Sanitaria Número 1, ingresó a partir del 16 de abril de 2001, tiempo en el que Eulogio Piña era secretario general.

La lista sigue con Shirley de Jesús Ferral Piña, con base de Lavandería en el hospital O’Horán. Otro delos beneficiados es su sobrino César Antonio Marín Piña, que tiene base de “soporte administrativo C”. Lizbeth Teresita Marín Piña, hermana de César Antonio cuenta con plaza de médico general “A”; mientras que Wilson Herbé Piña Ordaz, figura como técnico en verificación de dictaminación o saneamiento “C”, y Jhoana Minelia Piña Puerto, es de “apoyo administrativo en salud A4”.

En la nómina de la SSA también está Ana Karina González Cabrarles, esposa de Carlos Piña Alberto -sobrino de Eulogio Piña-, quien tiene base de “apoyo administrativo en salud A3”.

Por si fuera poco, con puestos estatales están los hermanos de Mangerly y Esteban Aldana Piña, Jorge Ferral Piña y Norma Carmona Marín, sobrina en tercer grado.

Vale la pena señalar que en el periodo sindical de Álvar Rubio, las plazas fueron concedidas discrecionalmente a parientes y allegados, de él y a cuñados del ex secretario Álvaro Quijano Vivas, durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, cuando el dirigente asumió el control casi absoluto de la dependencia.

Hoy los sindicatos utilizan cualquier situación adversa para figurar y proyectarse como organizaciones que trabajan por un “bien social”, cuando en realidad, un alto porcentaje de las luchas en las que se involucran no son más que manifestaciones de los intereses políticos de los grupos dominantes dentro de los mismos grupos, que utilizan esta clase de organizaciones laborales como trampolín político o simplemente una manera de ser relevantes en el acontecer nacional y formar parte de la opción a las políticas del gobierno.

Un ejemplo claro es el caso de Alvar Rubio Rodríguez, primo de la ex gobernadora Ivonne Ortega, quien siendo presidente del Sindicato de Salud, fue diputado local por el PRI; en la pasada elección del sindicato, pretendió volver a contender pero perdió de forma apabullante.

Durante la campaña electoral que acaba de concluir, se le vio al ex diputado priista en fotografías con el candidato panista al gobierno del estado, Mauricio Vila Dosal, imágenes que causaron revuelo, sin embargo, el nombre de Alvar Rubio se escucha fuerte entre los pasillos de la transición de gobierno para ser el próximo Secretario de Salud del Estado, para la administración panista que está por comenzar.

En el año 2014, Eulogio Piña Briseño vivió en carne propia los reveses de la política, cuando aspiró a la dirigencia estatal del sindicato nacional de trabajadores de salubridad, debido a que por incumplimiento de estatutos quedó fuera de la competencia.

El hecho sería cosa menor, pero con la descalificación de Piña Briceño, en ese momento quedó renga la estructura electoral que pretendía articular el ex secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, quien desde entonces quería la candidatura del PRI a la alcaldía de Mérida.

En ese momento, el estatuto que anuló la inscripción de Piña Briceño, es un artículo que impide participar en el proceso electivo a quienes hayan ocupado un cargo de confianza durante el año inmediato anterior.

Piña Briceño ejerció como director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de Yucatán hasta el 15 de octubre de 2013, de tal suerte que al realizarse las elecciones en ese momento, todavía no había transcurrido el tiempo necesario desde su separación del cargo.

Para la elección del año pasado, Álvar Rubio Rodríguez mostró su carácter violento, en la visita que hizo al municipio de Valladolid, donde destruyó la propaganda de su rival Eulogio Piña Briceño, quien de igual forma fue acusado de usar la estructural del sector para presionar, intimidar a los trabajadores y favorecer a su campaña.

En esa ocasión también contendió el psicólogo Denis Souza Puc, como candidato independiente, pero parte de su documentación fue rechazada y para completarla sólo tuvo 40 minutos, escaso tiempo para conseguirlos.

También aspiró al cargo Josefina Mis y Gómez, pero no acudió al registro, ya que aparentemente se quedó sin gente que la apoyara.

Eulogio Piña alcanzó 3 mil 216 votos, es decir, el 63por ciento de los trabajadores lo respaldaron por un periodo más. Lleva más de seis años dirigiendo ese sindicato.

El sindicato de salud tiene alrededor de 10 mil 500 agremiados.