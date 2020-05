Continúan los suicidios en Yucatán; un joven se ahorca en Mérida

Yucatán sigue en plena batalla contra el avance del coronavirus reforzando los filtros sanitarios pero también continúan surgiendo casos de suicidios de jóvenes.

En efecto, este domingo 3 de abril en Mérida, otro joven decidió escapar por la denominada puerta falsa ahorcándose en su domicilio ubicado en Ciudad Caucel.

El mes de mayo ha iniciado con 3 casos de suicidio en Yucatán, dos de ellos han sido jóvenes y un tercero corresponde a un hombre de 44 años de edad.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Un joven de 29 años de edad, de nombre Raúl “N”, se quitó la vida para dolor de sus familiares cuando la ciudad de Mérida continúa bajo la obligada cuarentena en prevención contra el coronavirus.

El lamentable deceso fue descubierto precisamente por familiares del hoy occiso, quienes de inmediato solicitaron la ayuda de los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por el joven, quien ya había fallecido.

Se ahorca en el patio de su casa

Fue la tarde del lunes que se informó que Raúl “N”,de 29 años de edad, se quitó la vida ahorcándose en el patio de su casa, ubicada en la calle 43 de Ciudad Caucel. Como mencionamos, el cuerpo fue encontrado por sus familiares, los cuales sin duda sufrieron una terrible impresión, para de inmediato comunicarse al número de emergencia 911.

No tardaron en llegar paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes arribaron de inmediato pero no pudieron hacer absolutamente nada pues el joven ya que no contaba con signos vitales.

Los agentes de la SSP acordonaron el predio informando a la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias pertinentes para ceder turno al personal de Semefo para efectuar el levantamiento del cuerpo.

El mes de abril también presentó varios casos de suicidios en el estado, y ahora mayo inicia con tres nuevos en apenas 4 días.

Te podría interesar: Violencia familiar y tareas en cuarentena, orillan a jóvenes al suicidio, (testimonio)

Los suicidios se siguen sumando en Yucatán, pues apenas el viernes un joven originario de la Ciudad de México identificado como Elson fue encontrado muerto en un parque del fraccionamiento Gran Santa Fe.

Ese mismo día en la colonia Chichí Suárez, un hombre fue hallado sin vida en la puerta de su casa tras suicidarse. Correspondía al nombre de Jorge Chi, tenía 44 años de edad y se desempeñaba como florista.