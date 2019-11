Continúan extorsiones de empleados de la CFE en Mérida; afectada pasará hasta 5 meses sin luz

Continua extorsiones de empleados de la CFE en Mérida; afectada pasará hasta 5 meses sin luz

Como dimos a conocer, vecinos de un fraccionamiento, alertan la continua extorsión que empleados de la CFE ejercen contra pobladores de Mérida. Una de las vecinas afectadas podría pasar hasta 5 meses sin energía eléctrica.

Los hechos denunciados en redes sociales tienen lugar en el Fraccionamiento Las Américas y vecinos de este lugar, se la pasan cazando a empleados subcontratados de la CFE.

Los hechos denunciados con anterioridad por una vecina del fraccionamiento mencionado, relatan que empleados de una empresa subcontratada por la CFE, cortaron el candado de su medidor, abrieron el anillo y cortaron un cable de una de las bobinas que mide el consumo de energía. Posteriormente empleados de la CFE llegaron a verificar su medidor el cual, la afectada no sabía que había sido violado; los empleados de la CFE alegaron que habían manipulado el medidor y que eso era ilegal.

Cortan los candados y abren los medidores.

La mujer al verse acorralada, llama a su esposo y los empleados de la CFE a modo de extorsión, dijo ‘cómo lo resolvemos, como le hacemos’; el esposo de la afectada le dijo: ‘pues no me cortes la luz porque no hemos hecho nada’.

Al no caer en la extorsión, empleados de la CFE pidieron a la vecina afecta pasar a su domicilio para hacer un cálculo del consumo de energía en base a sus electrodomésticos, al negarse le cortaron la luz y pasaron un reporte.

Empleados de la CFE presuntamente extorsionan a vecinos de Mérida.

Ante la situación la pareja acudió a la CFE para interponer una queja por extorsión, la cual no fue resuelta y le están realizando un cobro de 26,500 kilowats desde 2011 hasta la fecha, por lo que decidieron levantar una queja ante la Profeco, Derechos Humanos y la Contraloría de la CFE.

La Procuraduría Federal del Consumidor le dijo a la afectada que si entra la demanda en Profeco, sin embargo le dieron audiencia hasta el 7 de abril, por lo que se quedará hasta 5 meses sin luz.

La afectada manifestó que es ‘un abuso de autoridad excesivo y que no se vale que algunos empleados de la CFE sepan lo que pasa y no hagan nada al respecto’.

La entrevistada nos cuenta, que el día viernes un vecino de su misma calle fue víctima de los mismos empleados de la CFE, que recurrieron a la extorsión y al mismo modus operandi.

Muchos vecinos se han visto afectados.

Ante toda esta situación vecinos están alertas ante la presencia de empleados de una empresa subcontratada por la CFE que se dedica a hacer la verificación de los medidores.

Cabe mencionar que estos empleados suelen abrir los medidores aun si la presencia de los dueños de los predios.

Vecinos afectados se están organizando para interponer una denuncia ante la PGR.

Los vecinos afectados se están organizando para levantar una demanda colectiva por daños y perjuicios ante la Procuraduría General de la República.

De los datos proporcionados por la afectada, se supo que en la Profeco acumuló alrededor de 120 demandas ante la CFE entre el lunes y miércoles de esta semana.

De igual forma se supo que los afectados no sólo pertenecen al fraccionamiento las américas, sino que hay afectados en Chuburna y Pinos.

