Continúa la tragedia tras explosión en Paseos de Opichén en Mérida

Entre las noticias de hoy que están causando conmoción en Mérida se reporta que hasta el momento no han aparecido familiares de la pareja fallecida en la explosión de Paseos de Opichén en Mérida y la menor de 12 años de edad vive encomendada con una vecina.

De acuerdo a lo que pudo averiguar La Verdad Noticias, vecinos del poniente de Mérida se organizaron para ayudar a la jovencita de 12 años de edad, ya que prácticamente se quedó sola y sin nada, ya que todo al interior de su vivienda fue consumido por las llamas tras la explosión.

La explosión acabó con la vida de los padres de la menor.

Lo más triste de la situación es que hasta el momento no han aparecido familiares de esta adolescente, por lo que los cuerpos de sus padres aún no han sido reclamados y no les han podido dar sepultura.

Piden ayuda para niña que sobrevivio a explosión

La menor se encuentra al cuidado de su madrina, quien se hace cargo de cuidarla, sin embargo no cuenta con los recursos suficientes, por lo que vecinos de ‘Las Nubes’ se han unido para solicitar apoyo para donar ropa que pueda usar, así como víveres.

‘La madrina se está haciendo cargo por el momento de ella, la ayuda puede ser en ropa talla 11-13 en short o pantalón, talla medianna en blusas y talla 6 en zapatos’.

Fueron las palabras de una usuaria de las redes sociales que se hace llamar Angélica P., quien pide ayuda para la menor.

Entre la ayuda que los vecinos solicitan a la sociedad, se está realizando una colecta para poder enterrar o cremar a los padres de la niña.

Los vecinos se organizaron para pedir ayuda.

Para las personas que gusten colaborar, se piden que los donativos pueden ser entregados en la calle 115 #535 lote 6 entre 36 y 38 del fraccionamiento Las Nubes en Paseos de Opichén.

