Continúa en picada libre el PRD en Yucatán; se van más de 5 mil militantes

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) continúa desplomándose en Yucatán, ya que hoy se anunció que unos cinco mil militantes dejarán las filas del Sol Azteca.

Lo anterior fue dado a conocer por Arturo Ciau Puc, secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal, quien además anunció su renuncia al partido.

El ahora ex perredista indicó que esta decisión es en consecuencia a que no se han respetado los estatutos del partido, además de que buscan cambiarle el nombre.

“Ya no queda nada de la ideología que me enamoró y me invitó hace poco más de 20 años a afiliarme al PRD. No quiero ser yo quien apague las luces y cierre las puertas de lo que alguna vez fue el Sol Azteca”, mencionó.