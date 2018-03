Continúa conflicto ejidal en Yucatán desde hace 70 años

Un conflicto añejado entre pobladores de la comisaría de ‘Estrella’ y los de ‘Cocoyol’ ha derivado en diferentes brotes violentos, que ponen en riesgo la tranquilidad de estos poblados, que pertenecen al municipio de Chemax.

Y como muestra de su inconformidad, y ante el temor de ser nuevamente agredidos y violentados, habitantes de la ‘Estrella’ se manifestaron en Palacio de Gobierno para pedir más vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre el tema, Villevaldo Pech Moo, asesor jurídico de los pobladores de la ‘Estrella’, indicó que este lugar ‘está integrado por 80 personas, de 20 familias, y el ejido vecino que se llama ‘Cocoyol’ reclama que son dueños delas tierras en donde ellos están asentados, donde se encuentran viviendo actualmente’.

‘Hace aproximadamente ocho meses, el ejido de ‘Cocoyol’ se ha dedicado a emprender una campaña de vandalismo, yendo a la comunidad los fines de semana, quemando viviendas, rompiendo puertas y ventanas, arrancando sus sembradíos y demás actos de violencia’, narró Pech Moo en una manifestación.

‘Han detenido al comisario municipal de la población de la ‘Estrella’. Lo han querido llevar amarrado hasta el ejido de ‘Cocoyol’, porque no abandonan las casas. Ellos tienen más de 70 años viviendo en el lugar, hay una escuela, hay varias obras que son del Gobierno del Estado, pero la situación es que siguen con esta actitud’, explicó el asesor jurídico.

Y ante esto, explicó, hace aproximadamente siete meses este grupo de personas llegaron al palacio de gobierno, presentaron escritos haciendo esta manifestación pero a la vez también pidiendo que intervengan las autoridades de manera inmediata, para otorgar vigilancia en el lugar.

‘Lo cierto es que llegan elementos policiacos, pero solo hacen pequeñas rondas y desaparecen. Y en el momento de caos no están. Los pobladores diariamente viven en la zozobra, en el miedo. No existe la vigilancia que se pidió, pedimos que intervinieran las autoridades agrarias para ver el asunto; que si procede de manera negligente en el momento que pasan y no los registras, eso no significa que no sean una comunidad y tengan derechos legales’, agregó el entrevistado.