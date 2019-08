Constructores abusivos ya no caben en Infonavit

“La vivienda no es una mercancía, no es una unidad de compra – venta; la vivienda es un espacio donde se ejercen derechos, siendo los principales el de tener una familia, un medio ambiente sano y libre de violencia, también desde la vivienda se ejercen otros derechos, como a la educación y la salud”, afirmó

Por ello, el Infonavit nunca más financiará “ciudades fantasmas” con los recursos de los trabajadores de México, porque desarrollar vivienda no es producir mercancía, es sentar las bases para la construcción del patrimonio familiar, argumentó.

Martínez Velázquez, quien vino a Yucatán a encabezar la reinauguración del nuevo edificio del Infonavit, fustigó a los constructores de viviendas que se “llenaron los bolsillos con los recursos de los subsidios y de los trabajadores, sin importarles afectar la vida, la salud y la economía de miles de familias mexicanas”.

Lo tienen que entender los desarrolladores que se quejan mucho ahora, pero quisiera verlos viviendo en las casas que construyeron, sin servicios, ellos deben ser muy conscientes de que el desarrollo urbano es una cosa integral, porque no es posible pensar en el derecho a la educación, si no hay una escuela cerca o el derecho a la salud, si hay o no hay un hospital cercano.

La ubicación de la vivienda también potencia el ejercicio de otros derechos y así se tiene que ver la vivienda, como este derecho humano que posibilita otros derechos, no como una mercancía, agregó.

Acusó que durante años, en el viejo esquema de financiamiento del Infonavit los desarrolladores de viviendas, se llevaron buena parte del subsidio gubernamental a sus cuentas personales.

El titular del Infonavit reveló que un estudio realizado arrojó que las casas con subsidio tenían un precio 27% mayor que las que no lo tenían, “y era la misma casa, obviamente ese porcentaje se iba directo a las bolsas de algunos empresarios”.

Para este 2019 incluso, hay más dinero para vivienda que otros años, pero se va a ir directo a las poblaciones que no tienen seguridad social, y por lo tanto no tienen la posibilidad de tener un Instituto como Infonavit, que los respalde en sus decisiones de compra; no tienen un empleo formal y fijo que les permita cotizar y esa es a la gente que hay que ayudar principalmente.

RESPONSAB ILIDAD COMPARTIDA

El funcionario federal aseguró que se están impulsando programas que premien a los acreditados cumplidos y la voluntad de pago de quienes menos tienen y más lo necesitan.

También se flexibilizan las reglas para que las hipotecas se adapten a la realidad de las familias mexicanas, razón por la cual se incrementaron los montos máximos de los créditos que se otorgan a quienes ganan hasta 7 mil pesos. Además que se analiza la posibilidad de quitar el tope de 30 años como plazo máximo para pagar.

De igual forma se continúa trabajando en los cambios de hipotecas de salarios mínimos a pesos, otorgando descuentos al saldo con un esquema de pago y tasa fija a través de Responsabilidad Compartida.

Hasta ahora, 50 mil acreditados de todo el país ya recibieron los beneficios de dicho programa, de los cuales, más de dos mil son yucatecos, pero la meta es beneficiar, tan solo en Yucatán a 4 mil familias en esta reestructuración de las deudas, informó.

ABANDONADAS

Por impulsar a esos desarrolladores de viviendas en el régimen pasado, que tenía esa perspectiva comercial y de utilidades de dos dígitos solo para ellos, un 16 por ciento de las casas que se colocaron con subsidio, hoy están abandonadas, esto significa que existen unas 650 mil casas abandonadas en el país, donde podrían vivir 2.2 millones de personas, estimó.

Eso fue un desperdicio de recursos, donde perdieron todos, menos los constructores; había un gasto y el subsidio terminó en casas abandonadas que significó ir en contra del fondo de los trabajadores que cotizan en Infonavit.

Todavía hay gente que insiste en construir casa de 1 cuarto, en no dar calidad en la vivienda, e insistió en que no se van a dar créditos, no se va a dar financiamiento, si no se cumple con los estándares de calidad de cercanía, de ubicación, de accesibilidad, asequibilidad, adecuación y casas culturalmente bien ubicadas.

Carlos Martínez recordó que este sexenio pasará a la historia como el del Sur-Sureste. “Y Yucatán es motor y sinónimo de la región, así que cuenten con el Instituto para detonar el desarrollo de este maravilloso estado, pero siempre anteponiendo el bienestar de los derechohabientes a cualquier otra cosa”.