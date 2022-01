Construcción de parque en La Plancha podría iniciar a mediados de 2022

Construcción del Parque en La Plancha podría iniciar en 2022

Ernesto Herrera Novelo, titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) de Yucatán, indicó que aún existe interés de empresarios en la Entidad y el país, por la construcción de un mega parque y un desarrollo habitacional en la zona federal conocida como La Plancha, ubicada en el centro de Mérida.

En entrevista con La Verdad Noticias, dio a conocer que durante el 2022 podría concretarse el proyecto, que pretendía formar parte de la ruta del Tren Maya, el cual contaría con la participación ciudadana, así como la coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

“Esa área que le corresponde al IMDUT y la gente de la coordinación de asesores, trabajan de la mano con Rogelio Jiménez Pons, director del Tren Maya, porque es a través de ellos como están trabajando y generando un proyecto”, mencionó el funcionario estatal.

Herrera Novelo agregó que será a mediados de año cuando seguramente surgirán “buenas propuestas”, para el proyecto que contempla la construcción del corredor verde en el corazón de la ciudad, el cual también contará con edificios de tipo vivienda, para hacer viable la materialización del parque.

El titular de la Sefoet abundó en que este proyecto, que ha sido demanda de los vecinos de la zona por varios años, se llevaría a cabo con inversión 100 por ciento privada, pero con la rectoría de las dependencias federales que se encuentran a cargo de la realización del Tren Maya.

Además, explicó que se tomará en cuenta la opinión y las ideas, tanto de los vecinos de la zona, como del gobierno del Estado, para llegar a lo que sería el proyecto final que albergará el terreno en liquidación de los ferrocarrileros.

Finalmente, el secretario Herrera Novelo recalcó que existe interés por parte de la iniciativa privada para llevar a cabo esta obra.

Año de inversiones

La construcción del proyecto podría iniciar a mediados de 2022

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, adelantó durante uno de sus discursos que el 2022 se prevé como un año importante en las inversiones de infraestructura para la entidad, tanto en la costa como en el interior del territorio.

“Iniciaremos este año con proyectos muy importantes de infraestructura, como va a ser la ampliación del Puerto de Progreso y también ya estamos en pláticas muy avanzadas para poder desarrollar el parque de La Plancha, entre algunos otros que estamos desarrollando”, comentó el pasado 10 de enero el mandatario estatal, desde el Centro Internacional de Congresos.

Como informamos anteriormente, la intención es que el 70 por ciento del total del terreno, que consiste aproximadamente en 18 hectáreas, sea utilizado para el mega parque metropolitano, mientras que el 30 por ciento del terreno restante, sería destinado para un desarrollo inmobiliario, del cual no se han dado detalles al respecto.

Sin previo aviso

Autoridades federales y estatales no han informado a vecinos

No obstante, el presidente del frente cívico Gran Parque La Plancha, Felix Rubio Villanueva, indicó si en esta administración no existen los recursos suficientes para intervenir los terrenos de la ex estación de Ferrocarriles, con el fin de construir el llamado “pulmón verde”, es preferible esperar a recaudar el capital antes de perder parte del terreno.

El líder vecinal mencionó que las asociaciones civiles, agrupaciones y activistas que integran el colectivo, hasta el momento no han recibido notificación acerca de una intención por vender un tercio de las tierras, para destinarlo a un desarrollo de vivienda, a pesar de ser un tema que se menciona en los discursos gubernamentales desde el mes de septiembre.

“Seguiremos apostando por un terreno destinado al 100 por ciento para la construcción de un parque, ya le hemos presentado el proyecto al gobierno y al municipio, solo que no nos han respondido”, añadió.

Cabe destacar que durante la realización del Tianguis Turístico 2021 en Yucatán, Fonatur aprovechó para presentar el diseño de los vagones que se usarán en el convoy del Tren Maya. Dentro del stand expositor del Fondo federal, también destacó un cuadro con un mapa digital nombrado “Plan Maestro Mérida ‘La Plancha’”, en el cual se observa de manera detallada cómo quedaría la zona de ferrocarriles.

El diagrama abarca de la calle 55, donde se encuentra la fachada frontal de la antigua estación de ferrocarriles de Mérida, hasta la calle 35, donde se encuentra la desviación de la calle 50 para entrar a la zona de ferrocarriles.

En esta extensión, se puede observar que en la primera etapa de construcción, la explanada trasera de la ESAY será convertida en un parque lineal arbolado, dividido por cinco calles, mientras que la segunda etapa contempla la edificación del desarrollo inmobiliario vertical, en los terrenos que actualmente ocupan los patios ferroviarios y las actuales oficinas de Fonatur y el Tren Maya en Mérida.

