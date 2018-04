¿Conoces a las esposas de los candidatos a gobernador de Yucatán?

candidatos a gobernado de Yucatán

Ser la esposa de un candidato podría no ser una tarea fácil, sin embargo, cuando los ganadores llegan a administrar un gobierno, la figura de las compañeras de vida de los políticos se torna complicada y a veces superflua.

La Verdad Yucatán se dio a la tarea de hacer un sondeo entre la población para saber si conocían a las esposas de los actuales candidatos, cuál debería ser su labor dentro del DIF, si deberían tener una preparación especial y en qué problemas sociales deberían estar más involucradas.

La mayoría de quienes nos respondieron, entre jóvenes y personas adultas es que no las conoce, incluso comentaron que “si no conocemos a los candidatos de Yucatán menos a sus esposas”.

Del mismo modo, señalaron que deberían ser personas más sensibles a los problemas de la sociedad, más humanitarias, y no solo un figurín de las revistas de sociales de Yucatán y de Mérida.

“Deberían empaparse más de los problemas que hay en la sociedad”, indicó la señora María Cisneros Uc, de oficio comerciante.

“Debería fijarse en la miseria del país, a tratar de mitigar lo que es lo pobreza”, señaló Pedro Aspe Chan.

Otros jóvenes comentaron que la mayoría de los políticos de Yucatán parecen solteros, pues en muy pocas ocasiones llegan con sus esposas a los mítines o eventos.

Esposas de los candidatos

Para muchos de los ciudadanos, la figura de las esposas de los políticos, es una persona invisible, que solo llega a tomarse fotos con los discapacitados o dando de comer a los niños de las comunidades más pobres, pero nadie la siente cercanas a la gente.

Andrea May es universitaria y empleada; desconoce a las esposas de los candidatos, pero cree que es importante que se den a conocer públicamente porque así “podríamos tener idea de cómo se desarrollará el candidato si llega al gobierno”.

Dider es ama de casa, profesionista y tampoco sabe quiénes son las esposas de los candidatos, pero considera importante que tengan preparación porque su labor al frente del DIF tiene que ver con los niños y la educación, así como el trato que se les ofrezca.

En opinión de Juan Chan sería bueno que ellas dieran a conocer su proyecto de como manejarían el DIF, ya que si es el núcleo de la sociedad “deberíamos conocer cuáles son sus planes para fortalecer el tejido social”.

En el caso de Sandra Pool, comerciante, es bueno que las esposas se den a conocer, porque si bien no es un cargo que se dé por elección popular (el de primera dama estatal) si es importante saber quiénes son, qué piensan de la familia y cuáles serían las acciones a realizar en caso de que su esposo llegara a ganar las elecciones.

Hoy en día, las primeras damas deben representar un papel más destacado y con intención de un verdadero servicio a la ciudadanía, pues a pesar de que no reciben un sueldo por su labor, son la cara amable de los políticos, no por nada en muchas ocasiones, luego de su papel en el DIF, son postuladas a un cargo electoral, e incluso a sustituir al esposo en alguna presidencia municipal, ahí tenemos el caso de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, hoy candidata independiente a la presidencia de la República.

En esta ocasión son cuatro las probables primeras damas incluidas en la carrera por la primera silla del estado: Las señoras Celia Gabriela García Cerón, esposa de Jorge Zavala, gallo del PRD; Yamile Seguí Isaac, esposa de Mauricio Sahuí Rivero, por PRI, PVEM y PANAL; María Eugenia Ortiz Abraham, esposa de Mauricio Vila Dosal, por el PAN y Movimiento Ciudadano, y Wendy Méndez Naal, esposa de Joaquín Díaz Mena, por la coalición Juntos Haremos Historias.

Incluso, ya hubo una pequeña “pasarela” donde estuvieron juntas, además de las esposas de los candidatos a la presidencia municipal: en el desayuno del albergue “Hogar de Ángeles”, a beneficio de niños con cáncer.

Yamile Seguí Isaac es arquitecta y esposa de Mauricio Sahuí, con quien tiene tres hijos y es destacada integrante de la comunidad libanesa, de la cual fue reina en 2013.

Esposa de Mauricio Sahuí

Celia Gabriela García Cerón técnica en turismo, está casada con el investigador Jorge Zavala, quien va por el PRD, con quien tiene dos hijos.

Esposa de Jorge Zavala

María Eugenia Ortiz Abraham, licenciada en administración es esposa del panista Mauricio Vila Dosal, con quien tiene tres hijos, y nieta de William Abraham Daguer (+), importante figura de la comunidad sirio-libanesa. En la administración de su esposo fue presidenta del DIF municipal.

Esposa de Mauricio Vila Dosal

Wendy Méndez Naal, esposa de Díaz Mena, es maestra de profesión y ha tenido dos hijos con él.

Esposa de Díaz Mena