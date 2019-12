Conoce los testimonios de las mujeres afectadas por los ‘packs’ de un portal en Mérida

A pesar de que está castigado en Yucatán la difusión de imágenes con contenido sexual de mujeres sin su consentimiento, dos de las 90 mujeres afectadas por los presuntos ‘packs’ de un fotografo de Mérida, no han obtenido justicia ya que las autoridades presuntamente no permiten que se realice las denuncias correspondientes.

Luego del muy conocido caso del portal ‘yucatercos’, donde cientos de hombres utilizaban para exponer a modo de venganza, fotos íntimas de sus novias; se presentó un segundo caso muy sonado que es el de Alberto Euán, un conocido fotógrafo de Mérida, quien tomó fotos a varias mujeres y cuyas imágenes se difundieron como ‘packs’ a través de las redes sociales en 150 pesos.

Al difundirse esas fotos, unas 90 mujeres se vieron afectadas, incluidas algunas menores de edad, de las cuales una de ella, Sofía da su testimonio de lo que vivió luego de que los ‘packs’ circulan en redes sociales.

La mujer que en ese entonces tenía 16 años de edad, dice que confio en el fotógrafo, quien se comprometió a que las imagenes que se tomarían, sólo servirán para otros fines y no para los que fueron utilizados.

Sofía cuenta que ha intentado poner una denuncia ante la Fiscalía por lo sucedido, sin embargo, presuntamente no se lo han permitido.

Según la mujer, el argumento de la autoridad para no permitir la denuncia es que no hay evidencia.

‘Tenían que estar las fotos en la página, un simple nombre de una lista no era suficiente’.

La afectada manifiesta que cuando sucedieron los hechos, ella era una mujer joven e ingenua que presuntamente el fotógrafo aprovechó para pedirle tener relaciones sexuales y fotografiarla.

Eugenia es otra de las mujeres afectadas por este caso, dice que ella se sentía confiada, ya que presuntamente era fotografía en presencia de la mamá y la novia de Alberto.

De la misma forma intentó levantar una denuncia, pero nuevamente la Fiscalía presuntamente se negó por falta de pruebas.

La mujer afectada manifiesta que el fotógrafo le decía ‘ven a mi casa y hacemos cosas, quiero tener relaciones contigo, verte desnuda, mandame una foto’.

‘A mí, no me dolió que mis fotos se vean, el problema era que se me rebajara como un objeto vendible, era mi mayor enojo y frustración’, aseveró.