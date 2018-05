Conoce la triste historia de Doby, un perrito mestizo sacrificado en Mérida

Perros sacrificados en Mérida

En un video de Facebook que se volvió viral en Mérida reportaron a un perrito que se veía muy enfermo. De primera vista tenía sarna, ya que parecía no tener pelo en su cuerpo, pero, ya viendo más detenidamente la imagen, se observaban movimientos involuntarios de su cuerpecito.

Lo primero que se me vino a la mente fue distemper, comúnmente conocido como moquillo.

Distemper es una enfermedad que pasa por varias fases; ataca el sistema nervioso y aparecen movimientos involuntarios o “tics”. Es una enfermedad degenerativa y muy contagiosa; cuando se llega a esta etapa solo deja como camino la eutanasia para evitar más daño al can que había sido rescatado en el pueblito de Xocchel en Yucatán.

Me puse de acuerdo con la persona que lo reportó para estar al día siguiente en Xocchel pueblito de Yucatán, aunque sabía que el viaje sería solo para traerlo a Mérida y ponerle fin a su sufrimiento.

Una persona quiso colaborar con la gasolina para el viaje de Mérida al pueblito y quedó todo listo para ir por el perrito enfermo.

Fuimos hasta donde estaba el perrito. Su familia ya nos esperaba con él en la puerta, sentados en su triciclo, afuera de una vivienda humilde del pueblito de Yucatán. Ya más cerca y en vivo se apreciaba el temblor en su cuerpo, producto de la enfermedad. Su piel carente de pelo, salvo en algunas partes, con costras, resultado de la sarna, el perrito estaba flaco, pero aún fuerte, como buen perro mestizo.

—“Doby, así se llama”— fue la respuesta a mi pregunta sobre su nombre.

—“Ya había pensado en matarlo”— me dijo apenado su dueño. No quise imaginar cómo pensaba hacerlo, solo entendí que en medio de su ignorancia el hombre lo que buscaba era que Doby no siguiera sufriendo.

—No muerde, es muy bueno— comentó la pequeña de la casa, cuando subíamos a Doby a la parte trasera del coche para regresar a Mérida. Tal vez por la debilidad, o porque en realidad era buen perro, se dejó manipular sin problema.

Me despedí de ellos, aconsejando que vigilaran la salud de sus otros perros, ya que el moquillo es muy contagioso. Al poner en movimiento el auto, Doby lanzó un ladrido, como despidiéndose de ellos.

Fue un momento emotivo y creo que una basura me entró en el ojo, ya que una lágrima intentó salir del perrito.

Por el retrovisor veía a Doby, sentado, tembloroso, mirando por el cristal trasero cómo salíamos del pueblo, de su pueblo rumbo a Mérida.

Durante el camino de regreso tuve que reenfocar mis pensamientos para no sentirme como un Ángel de la Muerte, hablando de vez en vez con Doby —aunque eso suene un tanto idiota—, pensando lo difícil que es la vida en el interior de Yucatán donde los servicios son precarios para los humanos, y no se diga para los animales; teniendo sueños guajiros sobre cómo acercar a estos lugares la cultura del no maltrato animal, cuando sus habitantes son maltratados por las circunstancias sociales.

Y ahí, de nueva cuenta una basura se me incrustó en un ojo….

Repasé mentalmente lo que ocurriría al llegar con Doby al veterinario en Mérida. No sería la primera vez que pasara por esto: una rápida valoración, calcular el medicamento a aplicar; después, una inyección para tranquilizarlo, la que haría que su cansado cuerpo dejara de temblar; luego canalizarlo para que el suero corriera por sus venas, y después tres inyecciones en el catéter para que descansara del dolor.

En eso estaba cuando me di cuenta que ya llegábamos a Mérida. Tomé el camino hacia la veterinaria y en pocos minutos llegamos.

Le pedí a Doby que me esperara —como si pudiera entenderme—.

—“Buenos días, doctora. Ya traje a Doby.”

Entonces saqué la última basura de mi ojo y sequé una lágrima.

Historia real de: Carlos Vivas Robertos