Conoce la leyenda maya que describe el origen del mundo

Dentro de las creencias que perduran en Yucatán siempre han destacado las que explican el origen del mundo y los orígenes de la humanidad, la mayoría de las cuales incluyen elementos de la mitología maya.

Durante siglos se han estudiado a las culturas antiguas como la Maya, la cual dejó sus indicios en el libro llamado Popol Vuh donde se cuenta cómo los dioses crearon el mundo y al hombre.

Según esta leyenda los Dioses trataron de crear a los primeros humanos usando barro, madera y maíz.

En esta leyenda se decía que solo el cielo y el mar existían, los dioses, llamados Tepeu y Gucumatz, eran los únicos en el mundo, los cuales vestían plumas verdes y por eso se les conocían como Serpientes emplumadas.

Los dioses tuvieron una reunión y se pusieron de acuerdo para realizar la creación. El Corazón del Cielo, que se llamaba Huracán, llevaría a cabo los planes. Tepeu y Gucumatz hablaron la palabra Tierra y enseguida nació. Salieron del agua las montañas y de ella nacieron los árboles.

Creación de los primeros humanos

Luego, nacieron los animales de las montañas, que eran los guardianes de las selvas: los venados, pájaros, pumas, jaguares y serpientes. A cada uno le dieron su hogar.

Los dioses le hablaron a todos los animales diciéndoles que hablaran cada uno según su especie, según la variedad de cada uno. Además se les indicó que invocasen y adorasen a los dioses. Pero no podían hablar, solo cacarear, mugir y graznar. No tenían lenguaje.

Entonces, los dioses formaron humanos de barro. Pero este material se caía, se mojaba y cambiaba de forma. La cabeza no se movía y no podían ver. Al principio hablaban pero con incoherencia. Así que destruyeron esta creación.

Los dioses de nuevo hicieron reunión y acordaron crear formas de hombres con madera. Así se hizo y los hombres podían hablar. De esta forma vivieron y engendraron pero no tenían ingenio. No se acordaban de sus creadores y decayeron, se secaron.

Entonces los creadores mandaron una inundación para llevarse esa creación y se deshicieron de ellos. Los que huyeron se convirtieron en monos en las selvas.

La leyenda maya que describe el origen del mundo sigue trascendiendo en Yucatán de generación en generación gracias a la tradición oral.

Mientras sucedía esto, nacían mazorcas amarillas y mazorcas blancas, que fueron llevadas ante ellos por un zorro, un coyote, una cotorra y un cuervo. Entonces los Dioses usaron la mazorca y esta se volvió la carne, sangre y músculo de los hombres.

Los primeros seres humanos se llamaron: Balam-Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah e Iqui-Balam. Estos cuatro hombres dieron gracias a los creadores.

Podían ver y oír, eran muy sabios y conocían todo. A los dioses no les gustó esto, no querían que los hombres conocieran todo y turbaron sus ojos. Ahora solo podían ver lo que estaba de cerca y ya no eran tan conocedores.

Fue entonces cuando decidieron crear a las mujeres, esposas de estos cuatro hombres. Los nombres de las mujeres eran: Cahá-Paluna, mujer de Balam-Quitzé; Chomihá, mujer de Balam-Acab; Tzununihá, mujer de Mahucutah; y Caquixahá, mujer de Iqui-Balam. Así, se reprodujeron, adoraron y rezaron a los dioses.