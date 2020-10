Conoce la leyenda del Che Uinik de Yucatán

Yucatán es una tierra llena de mitos y leyendas que se siguen transmitiendo de una generación a otra, destacando una en particular que llama mucho la atención a personas de diferentes edades, se trata de la criatura mitológica maya llamada el Che Uinik.

En efecto, dentro de la serie de historia urbanas y leyendas mayas que La Verdad Noticias comparte con sus lectores ahora toca turno a esta narración sobre este personaje que muchos investigadores asocian con el "Sasquatch" y también el "Yeti".

El Che Unik es asociado con el “Sasquatch” de Norteamérica y también con el “Yeti”. La realidad es que sigue siendo protagonista de una de las leyendas más sobresalientes de Yucatán.

Nuestros ancestros mayas ya sabían del Che Uinik desde tiempos inmemoriales, ya que se menciona por primera vez en las crónicas de las Indias que surgen en 1492, como género literario dando a conocer narraciones históricas y acontecimientos del nuevo mundo, por los españoles.

El Che Uinik es una de las principales figuras mitológicas mayas, se le describe como un ser bípedo de aproximadamente 2 metros de altura, musculoso, de cabello rojizo, mismo que le cubre todo el cuerpo, con voz gutural.

Un personaje realmente terrorífico

Destacaba en el Che Unik una característica singular, ya que se afirma que tiene los pies invertidos, que no tiene huesos y usa un bastón para caminar, por ello cuando se cae no se puede levantar, pero lo peor de todo es que se asegura que come hombres.

Los antiguos afirman que este ser habita en los bosques húmedos tropicales, señalando que su zona de incluye las cuevas del municipio de Tecoh, donde quienes lo han visto lo describen como un hombre peludo de 2 metros que habitaba en las cavernas.

Algunos cazadores de la región afirman que han visto a este ser caminando por las noches en brechas establecidas y caminos poco transitados de los montes del sur del estado.

Varios cazadores de Yucatán afirman haber visto al Che Unik caminando cerca de las cuevas del municipio de Tecoh.

Estos testigos señalan que camina lentamente, por lo que pudieron apreciar su pelaje rojo y su voz gutural, incluso hay quienes han escuchado por las noches su singular gruñido, al estar de cacería y evitan entrar en su territorio porque a muchos nunca se les vuelve a ver, sólo se les da por perdidos en el bosque.

Por sus características, investigadores locales, nacionales e incluso internacionales, creen que el Che Uinik viene siendo una versión maya del “Pie Grande” o “Sasquatch” de Norteamérica o del “Yeti” que se asegura vive en los parajes helados de países como Rusia, los Alpes Europeos, Australia, Nepal y China, entre otras partes del mundo.

Sin duda los antiguos mayas y los actuales pobladores están viendo algo ya conocido, escuchado por muchos en diferentes partes del mundo, desde hace miles de años, aunque no reconocido porque al hacerlo cambiaría la historia de la humanidad.