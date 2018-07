Conoce la historia de una mujer que pide limosna en la Catedral de Mérida

Son poco más de 10 las personas que todos los domingos y hasta entre semana se sientan a un costado de la Catedral de Mérida para pedir caridad y así poder juntar dinero para su comida o necesidades.

Una señora que decidió no revelar su nombre, acompañada de su esposo, se reúne con sus compañeros a las siete de la mañana, cuando también muchos católicos van a escuchar la primera misa. Con sólo un bolsito y un vaso como los que dan en tiendas de comida rápida, inicia su jornada.

Ella vive en Santa Isabel en Kanasín, municipio de Yucatán y dice que le da mucho trabajo llegar al centro de Mérida, pues a raíz de que le dio chikungunya, sus piernas le duelen de vez en cuando.

Con cara de lástima y un poco agotada, dijo que: “ya no funciona como antes”, pues se iba de un lugar a otro para trabajar y así ganar su sustento.

Estando en dicho lugar, gana al día entre 300 y 400 pesos, esto con mucha suerte. Hay veces que nada. Antes, mencionó que le iba bien porque sacaba hasta mil pesos. Bajo la sombra, uno de sus compañeros decía que no podía creer que siendo quincena la gente no les daba una limosna.

La mujer continuó conversando que lo bueno es que no le cobraban una cuota por estar ahí sentados “ganándose la vida”, aunque recalcó que no siempre van por enfermedad u otra causa como por ejemplo, la lluvias; ya que éstas les impide mucho porque no tienen dónde esconderse.