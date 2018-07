Conoce la historia de una mujer alcohólica que comenzó a beber a los 11 años en Mérida

Alcoholismo en Mérida

Yucatán es uno de los estados con el mayor número de alcohólicos en México; hasta el año pasado la Comisión Nacional Contra las Adicciones colocó al estado como el principal consumidor de bebidas embriagantes, con más del 50 % de la población afecta a las bebidas etílicas. De estos el 8.1 por ciento son bebedores dependientes.

En entrevista con Grupo Editorial La Verdad, Aurora “N.”, quien es alcohólica en rehabilitación platicó su experiencia de esa difícil etapa que vivió:

“Yo empecé a beber a los 11 años, y seguí una vida de alcoholismo hasta los 20 años; y me di cuenta que ya había perdido a mi hijo, a mi familia. No tenía dinero, no tenía autoestima. En mi vida ya no importa nada, me volví alcohólica”.

Fue en ese momento, la separaron de su hijo, “empecé a tomar mucho, y empecé a trabajar en un centro nocturno. Me gustaba tener dinero fácil, entonces cuando obtengo el dinero fácil se me hacía fácil tomar. Ya no me medía, no medía las consecuencias para conseguir el dinero y tomar, con quién, o el lugar. Nada más quería seguir tomando por una estabilidad emocional, para dejarme de sentirme sola, estaba muy mal, mi fuga fue agarrar el alcohol, en rolarme con personas que no eran buenas para mí”.

“Me di cuenta que era alcohólica cuando me empecé a meter el dedo en la boca para vomitar y decir no estoy borracha y esto va a pasar. Tomaba, iba al baño y vomitaba para sacar el alcohol y regresar como si nada”.

La entrevistada explicó que en ese momento, cuando sintió que había tocado fondo, fue cuando se encontraba sola en su casa, con cortinas negras, mientras se tapaba la cara y se decía a sí misma que era lo que se merecía. “Una persona como yo no tenía vida. Esa era mi vida”.

“Ya no regreso a eso, porque me di cuenta que estaba con personas malas, y me pasaron muchas cosas a raíz de eso. Llegó un punto que vendía mariguana, cocaína; y fue hasta que me llevó la policía que medí cuenta que no estaba haciendo las cosas correctas”.

Las historias sobran, pero existen lugares indicados para poder salir adelante. Tal es el caso de Alcohólicos Anónimos Grupo Ciudad Caucel en Mérida, quienes con 10 años de experiencia han logrado sacar adelante a cientos de personas que han pasado y han rescatado su vida. “Siempre hay solución, siempre llega gente a tiempo para darse cuenta y rescatar los que desafortunadamente ha perdido. Yo llego de México, y había recaído, pero aquí encontramos un tipo de terapia que hace que me involucre. Que me sienta parte del grupo, que sienta esas ganas de verdad de dejar de beber, darme cuenta que es un problema beber para mí. Muchas veces, te vas porque sientes que puedes solo, dejas de tomar unos días pero después te das cuentas que es una enfermedad. A veces creemos que podemos solos, pero la verdad es que necesitas de un gripo que te ayude”, explicó Federico, otro de los integrantes de Grupo Ciudad Caucel en Mérida, quien ha encontrado la felicidad, sin la necesidad del alcohol.

Durante esta semana, Grupo Ciudad Caucel en Mérida celebrará su décimo aniversario con diferentes actividades que buscan la inclusión social y rehabilitación, revalorando la vida y a la familia. “El día de la clausura, que es este sábado 22, daremos una información al público, en donde están invitados tanto hombres como mujeres, esto en el parque de los discapacitados de Ciudad Caucel”, refirió Federico “N”.

_Eduardo Uc