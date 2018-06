Conoce la historia de las hermanas que vieron al 'Huay Chivo' en Yucatán

La hermana mayor de una familia contó el momento en el que ella y su hermanita menor vieron al terrorífico ser por su ventana. La joven inicia contando que su familia y ella son oriundos de un pueblito de Yucatán.

Durante unas vacaciones de verano la joven fue a visitar a una de sus amigas, aproximadamente a las tres de la mañana su madre comenzó a llamarle por teléfono para regañarla y pedirle que por favor regresara a su casa, la señora le dijo a su hija que unas personas pasaban golpeando las rejas de las casas.

Según la madre de las hermanas habían personas que golpeaban las rejas y gritaban desesperadamente por toda la zona, cuando salían a ver quién era ya no había nadie, por lo que la familia pensó que solo estaban molestando.

La joven regresó a su casa a petición de su madre y le pidió a sus amigos que la acompañaran a la puerta de su casa, al llegar le pidió a sus amigos a que esperen a que ella entre y que vieran si había alguien escondido.

Uno de los amigos bajo del coche junto con la joven para acompañarla a su casa y otros dos se quedaron en el auto dando una vuelta para ver si había alguien por la zona, cuando al fin vieron algo que les erizó la piel…

“De repente mi amigo que estaba atrás de mi me dijo, oye que lindo perro de quien será, ¡Oh sorpresa! vire a ver y a mi lado estaba un perro muy alto como un gran danés de estatura y cuerpo de pitbull, los ojos eran rojos y colgaba un collar enorme, su piel era de un color café con rayas entre negra y blancas, le dije: no manches no se de quien pueda ser ese perro esta precioso pero al mismo tiempo sentíamos mucho miedo él y yo”.