Conoce el caso de Leonora la niña que fue reportada como desaparecida en Mérida

Luego de que circulara en redes sociales la foto de una niña de nombre Leonora, la mamá de esta ya dio a conocer lo que pasó sin embargo en redes circula una imagen con una versión diferente.

REPORTAN A LA NIÑA DESAPARECIDA

A través de redes sociales y medios de comunicación corrió la voz de que la menor Leonora. E. J. se encontraba desaparecida, que la pequeña fue entregada el día 6 de diciembre a su padre, Eduardo E. M. en una plaza comercial al norte de la ciudad de Mérida.

Según dictaba el circular, el hombre ‘entregó a la menor a los señores Celia L. L. y Hugo J. N.’ quienes presuntamente huyeron con la niña y no se sabe nada de ellos.

HABLA LA MAMÁ DE LA NIÑA

Luego de reportarse la niña como desaparecida, el medio local ‘Telesur Yucatán’ entrevistó a la mamá de la menor.

La mamá de la menor dice que sus padres tienen a la niña.

La mujer manifestó que tras un viaje, el padre de la menor no había visto a su hija por un periodo de dos semanas, por lo que el hombre le pidió verla un día fuera de los estipulados, ya que sólo tenía derecho a verla los miércoles por la tarde y los domingos casi todo el día.

‘Me pidió de favor que si la podía verla el viernes y no esperar hasta el domingo; yo accedí porque teníamos una relación cordial y pues luego ya no me la devolvió’.

Tras dos denuncia interpuesta ante la fiscalía (G1/12768/2019 y AG29/512/2019) y con una orden del uso de la fuerza pública, elementos de la Fiscalía se entrevistaron con el padre de la niña, quien manifestó que había entregado a la menor a sus abuelos maternos.

Ante este giro en la historia, la mujer manifiesta que no tiene una buena relación con sus papas.

En la boleta donde buscan a la niña señalan quien la tiene.

‘Se la entregó a mis papás, este viernes pasado, em ...yo no tengo buena relación con mis papas porque pues son gente muy manipuladora y que siempre han querido manejar la vida de mis hermanos, la mía, la de mi hija incluso y como yo no me he dejado eso ha generado pleitos familiares’.

La mujer dice estar desesperada por encontrar a su hija.

OTRA VERSIÓN SOBRE EL PARADERO DE LA NIÑA

Cabe mencionar que existe otra versión de los hechos ya que en redes sociales circula una imagen donde se puede ver a la mamá de la niña con su pareja sentimental en un boletín que dice ‘Leonora no está perdida’.

Otra versión circula en redes sociales.

La gráfica está dirigido a todas las personas que están dándole seguimiento al caso de Leonora y señala que la niña está siendo presuntamente protegida del señor Arturo G. O., pareja sentimental de la mamá de la menor y de su propia madre.

Esta versión dice que existe una carpeta de investigación (S1-G2/543/2019) por presuntos delitos sexuales en proceso.

Según dicta el mensaje, la jueza de control dictaminó que la menor debía volver a casa con su mamá pero ella vive con el presunto agresor.

SE DESCONOCE EL PARADERO DE LA MENOR

Cabe mencionar que a través de sus redes sociales, Hugo J. L., tío de la menor, manifestó que está siendo amenazado y que hace responsable a su hermana y a Arturo G. O. por cualquier cosa que pueda sucederle a él y a su hermano Daniel J.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la menor, sin embargo las autoridades tienen ubicadas a las personas responsables de su desaparición.

