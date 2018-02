Conmovedora y trágica historia de ‘El abuelito del pueblo’ en Yucatán

Xtepén Yucatán

Hoy, a sus 76 años, don Crescencio Chan Ceh sigue trabajando en lo que le gusta, que es el campo, disfrutando de sus 9 hijos y de la bendición de sus 16 nietos.

El abuelo del pueblo recordó par te de su vida, “yo no vi a mi mamá estaba chico cuando ella murió, tenía 4 años. Tuvimos una madrastra con dos hijas y teníamos que respetarla como madre’, rememoró el septuagenario originario de comisaria de Umán, y que también explicó que su padre falleció siete años atrás.

‘Sí fui a la escuela pero no aprendí nada, me quedé en primero de primaria. Me casé a los 18 años y mi esposa 15 años tenía sus papás le dieron permiso. Antes de casarme a los 9 años empecé a trabajar en jalar sosquil en Hacienda y a 8 centavos nos pagaban’, detalló Don Crescencio.

‘Yo crecí con mi tío me quité de casa de mi papá porque mi madrastra me pegaba. Mi tío me creció y a él le daba todo mi sueldo sólo; me daba 2 pesos para que me vaya al baile del carnaval en Umán y regresaba a las 11 de la noche, el baile costaba 30 centavos’, refirió con la sonrisa de un bello recuerdo.

‘Dando las 3 de la mañana me levantaba para ir a la milpa. Él me enseñó de todo, a tumbar (cazar) animales, hacer carbón, hacer mi tarea, de todo me enseñó, hasta hoy no se me olvida todo lo que aprendí de él’. También explicó que la hacienda hace 30 años que ya no produce sosquil, por lo que ya no tiene ingresos de lo que aprendió de joven. ‘Don Mauro Azarcoya Ponce era el dueño de la Hacienda pero sus nietos se lo vendieron al dueño actual, don Raúl Cáceres. Actualmente sembramos maíz pero para los cochinos de monte y unos gatos que parecen tigrillos que lo destruyen todo, solo alcanzamos a cosechar calabaza e hibes’, sostuvo.

‘Tuve 9 hijos con mi esposa Lilia María tun ek, los crecimos con lo poco que yo ganaba, actualmente disfrutamos en nuestra casita de nuestros 16 nietos que a todos los queremos por igual’, y sonrió nuevamente el abuelo de esta comisaria, como si sus más de quince nietos los estuviesen escuchando, con esa mira de experiencia y sabiduría que las personas de la tercera edad emanan.