Conmociona violencia familiar en Mérida: Sujeto golpea a su hermana y a su madre

Un nuevo caso de violencia familiar se dio en la ciudad de Mérida, esta vez en Ciudad Caucel, así lo denunció una joven quien mencionó que ella y su madre fueron golpeadas por su propio hermano.

A través de una denuncia, la joven de 23 años de edad mencionó, con fotografías de sus moretones en gran parte de su rostro, que su propio hermano la había golpeado, algo que le daba mucha vergüenza.

La violencia familiar es un cáncer muy arraigado en Mérida y todo el estado.

La víctima explicó que decidió hacer pública su denuncia para que la gente que sufre de violencia en sus hogares no tenga miedo a defender su vida, aún así sea tu esposo o incluso tu hermano, como en su caso.

“Nadie es superior a ti, nadie tiene el derecho de ponerte un dedo encima, lucha con tus fuerzas, lucha por tu vida”.

Ese fue el comentario de la joven, quien además le pidió a las mujeres agredidas que sean valientes, “aún en ese momento en el que sientes que te van a matar, ten coraje y defiéndete por tu propia vida”.

La víctima explicó que la agresión de su hermano en contra de ella y su mamá se dieron sin razón, ya que los golpes vinieron después de que se enojó porque su hermana y mamá veían una película en su cuarto.

“Cuando entró a la habitación le subió todo el volumen al televisor y mi mamá le dijo que le bajara y ella empezó a gritar”.

Debido a los gritos, la joven se levantó para salir del cuarto, pero el hermano le empezó a reclamar unas cosas sin sentido, los ánimos se calentaron y ella le contestó que si no le gustaba, que se vaya de la casa.

A partir de ese momento, la empezó a insultar y se abalanzó sobre su hermana a puño cerrado, para luego atacar a su mamá, a quien puso contra la pared y empezó a ahorcar, cuando la señora intentó detenerlo.

La víctima dijo que no puede denunciar a su hermano porque su mamá se opone a ello.

Cuando la mujer logró liberarse y salir a la calle, frente a sus vecinos, su hermano le siguió pegando, por lo que los vecinos separaron al agresor de su víctima, quien después huyó de forma cobarde del lugar.

La denunciante mencionó que no es la primera vez que su hermano actúa de esa forma, y señaló que no lo puede denunciar ante las autoridades porque su madre le pide que no lo haga, ya que temen otra agresión.

“Mi mamá está de su lado, no me deja denunciarlo, ni llamar a la policía y ese hombre me va a buscar para golpearme”.

La joven mencionó que la intención de su hermano era matarla porque ya había agarrado un hacha y desconoce por qué la odia, pero dijo que si hoy es con ella, mañana podría ser con su novia o alguien más.

Agregó que su hermano tiene 34 años, no vivía con ellas, sino que estaba en situación de calle y fue por compasión que lo aceptaron en su casa desde hace varios años, pero ahora temen por su agresividad.