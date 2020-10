Conmociona la extraña muerte de un hombre que salió a buscar leña en Yucatán

Una extraña muerte vivió un hombre en montes de Yucatán, situación que ha conmocionado a su familia, amigos y conocidos, informaron autoridades del municipio de Kanasín, lugar donde ocurrió la tragedia.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, un hombre fue encontrado boca arriba y muerto en medio de los montes de la comisaría de San Antonio Tehuitz, perteneciente a Kanasín, ayer después de las 14:00 horas.

El hombre salió a cortar leña, pero regresó muerto a brazos de su padre en Yucatán.

Fue un señor de 72 años, el que encontró el cuerpo sin vida de su hijo, de 42 años, luego de que éste le comentó que iba a ir a montes cercanos a cortar leña, pero un mal presentimiento alertó al viejo padre.

El septuagenario dijo que al ver que no regresaba su hijo después de una hora, decidió ir a los montes cercanos al rancho “San Miguel”, ubicado en la carretera San Antonio Tehuitz-Kanasín, para buscarlo.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Hombre tirado en montes de Yucatán y muerto

Dijo que su hijo estaba boca arriba y sin vida, motivo por el cual llamó a los números de emergencia, quienes enviaron a policías que confirmaron el desceso del hombre, por lo que pidieron ayuda de la FGE.

Se desconocen las causas de muerte del hombre que fue a cortar leña a montes de Yucatán.

Al lugar arribó el Servicio Médico Forense (Semefo) para levantar el cadáver del hombre y poder practicarle la autopsia de ley, esto con la finalidad de esclarecer el fallecimiento que tiene conmocionado a su padre.

Te puede interesar: Hombre muere de forma misteriosa en los pasillos de una casa de Kanasín

El septuagenario mencionó que no sabe cómo su hijo encontró la muerte en medio del monte, ya que al parecer no padecía ninguna enfermedad, auqnue no se descarta que una caída haya provocado su muerte.