Conmoción en Yucatán: una joven mujer se suicida frente a su pequeña hija

Una dramática escena se vivió hoy en Yucatán, cuando el llanto de una niña llamó la atención de su abuelita, quien al acudir a ver qué le pasaba, encontró el cuerpo de su hija suspendido con una cuerda y sin vida, hechos que sucedieron en Yobaín.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, ayer sábado, Alejandra “N”, de 23 años de edad llegó a su casa después de una jornada de trabajo y se encerró en su cuarto sin decir nada, lo que no levantó sospechas de su mamá o algún otro familiar.

Una joven mujer de 23 años dejó en orfandad a una niña en Yobaín.

Sin embargo, hoy en la mañana su mamá escuchó el llanto insistente de su nieta, por lo que acudió a ver qué era lo que pasaba, pero al entrar a la habitación se encontró con la fatal escena, pues vio que su nieta lloraba frente al cuerpo de su mamá sin vida.

Al parecer la niña empezó a llorar porque no encontraba explicación del porqué su mamá no le contestaba y el motivo era porque se había suicidado por la vía del ahorcamiento, algo que la menor no podía entender a su corta edad, lo que le provocaba el llanto.

Suicidio en Yucatán, continúa al alza

Los llantos de la niña alertaron de que había pasado y así fue como se descubrió el suicidio.

La mamá de la suicida pidió ayuda a un hombre y entre los dos bajaron el cuerpo, llamaron a los números de emergencia del 911, pero al llegar paramédicos y policías, estos no pudieron hacer nada, porque Alejandra “N” ya no contaba con signos vitales.

La vivienda quedó acordonada por elementos policíacos en espera de la llegada del Servicio Médico Forense (Semefo), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán para levantar el cuerpo de la joven suicida y hacer los trámites correspondientes.

