Conmemora Semarnat Yucatán el 'Día Internacional de la Paz'

- “El 21 de septiembre de cada año se celebra el ‘Día Internacional de la Paz’ y con ese motivo hemos organizado el Concierto por el Medio Ambiente y la Paz, que tendrá lugar mañana viernes 29 de septiembre a las 8:00 pm en la Ermita de Santa Isabel”, informó el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán, MVZ Carlos Berlín Montero. “No podíamos dejar pasar de largo esa fecha que fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ‘para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo’, porque, aunque mucha gente se preguntará qué relación hay entre el medio ambiente y la paz, existe un vínculo muy estrecho entre ellos, a pesar de que a simple vista no lo parezca”, explica el delegado Berlín Montero. El médico veterinario puntualiza que “el hecho de que haya ausencia de conflicto no significa necesariamente que vivamos en paz, ya que para asegurar que vivimos en ese estado es necesario que haya condiciones que hagan propicia la paz, es decir, se necesita que la gente tenga bienestar”. “Es ahí donde entra en juego el medio ambiente, porque éste tiene mucho que ver con que los seres humanos estemos bien, que vivamos tranquilos, ya que nuestra salud y supervivencia depende del aire que respiramos, de los alimentos que provienen del campo y del agua que nos proporciona nuestro planeta”, afirma contundente. Y sentencia que, “sin ningún afán de ser alarmistas, tenemos que reconocer que al paso que va el deterioro del planeta, tarde o temprano llegaremos a un punto en el que se comprometerán las condiciones de supervivencia de la especie humana, en que se termine el estado de bienestar en el que aún vivimos debido a la escasez o la mala calidad del agua, el aire y los productos del campo”. “En ese punto, seguramente los conflictos empezarían a surgir por todas partes acabando con la paz y el bienestar de la gente, por lo que cualquier acción que hagamos en pro del medio ambiente es una acción a favor de la paz y de la supervivencia humana”, enfatiza. “Por eso, para mantener la paz, seguiremos impulsando actividades donde generemos conciencia ambiental como es este Concierto por el Medio Ambiente y la Paz, que estará encabezado por el maestro Sergio Esquivel y en el que también se contará con la actuación de Marilú Basulto y Los Cuatro Armónicos”, indica el delegado de la Semarnat en Yucatán. “Quisiera decirles que planeamos que este concierto se celebrara la semana pasada, para conmemorar el día 21 de septiembre, sin embargo, debido a los lamentables sucesos que sacudieron al país lo reprogramamos para este viernes 29 del presente, y hemos decidido no postergarlo más porque los mexicanos también necesitamos actividades que nos entretengan, que nos deleiten y que nos llenen de gozo”, sostiene el delegado Berlín Montero. El delegado de la Semarnat en Yucatán, MVZ Carlos Berlín Montero, concluye recordando que la cita es a las 8:00 pm en San Sebastián, de donde saldrá la Callejoneada, y a las 8:30 pm en la Ermita de Santa Isabel para disfrutar del concierto.