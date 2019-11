Conjuntar la inversión pública y privada para el crecimiento económico de México: Derbez

De visita a Yucatán en dos preparatorias y para sostener un encuentro con egresados de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), así como con padres de familia, con los que habló de los beneficios de enviar a sus hijos a estudiar en dicha institución, el rector Luis Ernesto Derbez Bautista expresó sus puntos de vistas acerca de la economía y el crecimiento del país.

El Inegi confirmó que México ha caído en recesión técnica, ¿qué significa en conceptos simples para los mexicanos, esta situación?

- Aquí hay una cosa muy importante y es que el presidente López Obrador entienda que si en verdad quiere una mejor distribución del ingreso, una inclusión social para una gran cantidad de personas -que desafortunadamente los gobiernos anteriores dejamos de lado, los desdeñamos como grupo social-, esta visión del presidente López Obrador es correcta, es una preocupación que haya una mejor distribución del ingreso, de que la gente que no estuvo incluida, se incluya. Pero no pasa por algo que es fundamental y es que, también haya crecimiento económico. El presidente ha tomado una línea en la cual para él lo importante es, no tanto el crecimiento sino la distribución, él le llama desarrollo económico, en ese concepto que él maneja está dejando fuera qué condiciones se requieren para que crezca el país, se le ha venido diciendo al presidente desde el principio de su administración que si no hace mayor inversión pública, si no tiene necesariamente una serie de…vamos a llamarle así, incentivos, que le permitan al sector privado hacer inversión también, lo que va a ocurrir es que no habrá crecimiento, porque si no invertimos en el sector privado y no le invierte el sector público, no hay crecimiento, porque es la única forma en la que puede crecer un país.

Ahora mucha gente está recibiendo cosas que antes no tenía, están teniendo el consumo que antes no podían tener.

Desafortunadamente el gobierno tiene que pagar por esto que está haciendo, es decir los subsidios, los empleos que genera artificialmente, el dinero que distribuye, tiene que salir de algún lugar, y es de los impuestos pero si no hay crecimiento, no hay crecimiento en la recaudación, si no hay crecimiento en la recaudación pero si hay un gasto que cada vez se incrementa, el presidente se va a encontrar probablemente en un año más, con que el dinero no le alcanza. Ese va a ser el momento de la verdad.

¿Qué perspectivas de crecimiento ve usted en el país?

- Cero. Porque en este momento el sector público no invierte; cuando yo veo el presupuesto que se acaba de aprobar por la Cámara de Diputados, el nivel de inversión del sector público está en 2.5 % del P.I.B., que viene de la época de Felipe Calderón y un poco en principio de Peña Nieto que era de 5%, es decir, Peña Nieto hizo una reducción pero el presidente López Obrador la hizo mucho más mayor, entonces nos encontramos con que estamos invirtiendo la mitad de lo que se invertía antes en el sector público y nos encontramos que por las decisiones tomadas por el presidente López Obrador en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en seguir existiendo en Dos Bocas como algo importante, en la eliminación de la Reforma Energética para todo propósito practico, hoy no hay confianza en el sector empresarial privado. Si baja la inversión pública y no crea condiciones para que suba la inversión privada, el resultado final es cero crecimiento, este año estamos en 0% de crecimiento, olvidémonos de la recesión, por qué son palabras, estamos en cero crecimiento por lo tanto el año que viene en el 2020 si siguen las cosas así vamos a tener un crecimiento no mayor al 1%.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/ seccion/yucatan/

Y cuando volteé la cara el señor presidente va a estar en el año 2021 y es un año electoral

Y él quiere aparecer en las boletas.

- Por supuesto.

Síguenos en Instagram

Hoy se firmó el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura y podría decirse que es una esperanza de crecimiento…

- Hoy fue el primer paso, ojalá sea válido, sea cierto, porque hoy se hizo la presentación del Acuerdo Nacional de inversión que entre paréntesis fue generado por el sector privado no por el sector público y si el presidente responde a eso respaldando esa inversión que hoy se anunció pues a lo mejor podríamos tener una recuperación de la economía a partir del segundo semestre del 2020, pero si como ha ocurrido en otras ocasiones se habla mucho y a la hora de la verdad sale, la Secretaria de Energía o el Secretario de “X” y dice algo contrario a lo que se acordó pues entonces el año próximo que va a tener el mismo crecimiento que éste: cero. Y eso es terrible para el país.