Congreso machista; urge en Yucatán legislar a favor de la mujer

Para avanzar en la homologación de leyes de igualdad de género que permitan atenuar la violencia política en contra de las mujeres, la diputada de Movimiento Ciudadano, y presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género, Milagros Romero Bastarrachea representó al Congreso de Yucatán en una reunión a distancia con la secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero y otros legisladores estatales

La conferencia virtual reunió a casi todos los presidentes de las Juntas de Coordinación Política de los Congresos Estatales, y de las Comisiones de Igualdad de Género.

En total duró tres horas, tal y como se programó con antelación.

El primer tema que se abordó, fue la urgente necesidad de legislar sobre la violencia política en contra de la mujer, cuyo plazo fatal vence el 31 de mayo para aquellos Congresos Locales que tienen el calendario electoral similar al Federal, como es el caso de Yucatán.

En consecuencia se urgió trazar el objetivo de legislar estos temas de género durante este mes, pese a la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, ya que no hay ampliación de los tiempos legales.

Romero Bastarrachea expuso ante todos los participantes de la reunión en línea que la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano ha impulsado los temas de la mujer y ha solicitado que se sesione durante la cuarentena de manera virtual, sin embargo, eso no ha ocurrido.

Congreso de Yucatán no considera urgente legislar a favor de la mujer

“El Congreso no quiere sesionar en línea y tampoco ha convocado a una Sesión de Pleno ni a trabajos en comisiones con agenda prioritaria, porque `no hay casos urgentes´ que discutir, como si la agenda femenina no lo fuera… más cuando la Constitución Política de México dice que es un tema primordial”, explicó.

Tambien se pedirá a los Congresos...

modernizar su perspectiva de género, y que todo tema legislativo relacionado con la mujer y una vida libre de violencia se turne a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y no a la de Justicia y Seguridad Pública.

Aún quedan entidades en donde sobrevive una costumbre machista...

Tal y como ocurre en Yucatán; las iniciativas se siguen turnando a otras comisiones porque abordan temas penales, y se olvidan que el fondo se trata de buscar mecanismos para erradicar la violencia de la vida de las mujeres”, detalló.

Por último, se acordó establecer comunicación entre la Junta de Coordinación Política del Congreso de Yucatán y la Secretaría de Gobernación para sensibilizar a las fracciones parlamentarias y que se realice el trabajo legislativo con perspectiva de género.