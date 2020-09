Confiaron en su vecina y ahora les quiere quitar la casa por préstamo en Mérida

Mediante argucias y un préstamo leonino, una vecina pretende despojar de su casita a un matrimonio en San José Tecoh Sur de Mérida.

Marcela Kumul es la presunta mala vecina quien aprovechó la confianza que le tenían sus vecinos María Candelaria Chab Padilla y su marido Alonso Puc Bacab, para hacerlos firmar sin leer, un contrato de un préstamo de dinero.

Frecuentemente en Mérida ocurren juicios de desalojo de vivienda por préstamos usureros

El documento en cuestión amparaba el préstamo de parte de la vecina al matrimonio, por 8 mil pesos.

Pero lo que no leyeron los firmantes es que al cumplirse seis meses, en vez de 8 mil debían regresar 10 veces más esta cantidad, es decir 80 mil pesos constantes y sonantes.

De incumplir con el pago de los 80 mil pesos, también serían sujetos de cobranza con intereses y prenda hipotecaria, lo que significa que ahora le deben a Marcela, su vecina, 120 mil pesos y al no poder pagar tal cantidad, están en peligro de ser desalojados de su casa.

Juez se dio cuenta de las trampas de la vecina

Por fortuna para el matrimonio, el juez que lleva la causa se dio cuenta que María y su esposo, nunca fueron notificados durante el juicio que emprendió Marcela.

Y como el matrimonio de María y Alonso es por bienes conjuntos, se abre una posibilidad que con una mejor defensa el par de afectados pueda salvar su casita.

A los problemas legales y económicos que enfrenta la confiada pareja, se suma el que el jefe de familia esta incapacitado para trabajar

Sin embargo, al acudir por ayuda a la Defensoría Jurídica del Estado de Yucatán, y a solo un día de que venza el plazo de desahogo de la defensa, la ayuda jurídica, les fue negada.

No obstante confían que por algún medio, alguien les pueda dar la asesoría para no quedarse en la calle, ya que en ningún momento se negaron en pagar el préstamo, solo que por confiar en su vecina no leyeron las condiciones desventajosas.

Con información de 'Haz Ruido'