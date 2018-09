Conductora se ‘vuela’ el alto y provoca accidente en una colonia de Mérida

Hizo que un Matiz se volcara al no ver un alto en la García Ginerés

Increíble accidente se presentó en la colonia García Ginerés de Mérida, cuando la conductora de un Spark, no se percató del alto y continuó avanzando hasta chocar con un Matiz el cual quedo volcado dentro de una casa.

“Todos los días paso por aquí, pero hoy no sé qué me pasó que no vi la señal de alto” comentó Melba A.