Condenan diputados que funcionarios de Yucatán den cuentas alegres y escondan respuestas

A un día de la comparecencia de los funcionarios del gobierno del estado con motivo de la glosa del primer informe de actividades, el diputado Luis Borjas Romero, acusó que los colaboradores de gobernador de Yucatán Mauricio Vila solo se dedicaron a dar cifras alegres y a evadir preguntas en asuntos que la ciudadanía espera saber.

Hace unos meses este Congreso reformó la Constitución Política del Estado de Yucatán, específicamente el artículo 28, el cual contempla el informe de gobierno, las comparecencias y las preguntas que las y los diputados podemos formular para ser respondidas dentro del texto del informe, dijo el legislador.

Con los temas de Desarrollo Económico y Territorial, se presentaron ante los diputados de la actual legislatura, la Secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya; la de Turismo, Michelle Fridman; el titular de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo; el titular de vivienda, Carlos Viñas Heredia; y el secretario Técnico de Planeación, Rafael Hernández

Pero estos servidores fueron tímidos en sus respuestas, especialmente cuando se les cuestionó respecto a temas, que a decir de ellos, no correspondían al texto del informe., fustigó Romero Borjas

Se limitaron a dar cifras alegres, pero sin poder responder contundentemente a nuestros cuestionamientos más sensibles.

Tal como lo ha expuesto La Verdad en la cobertura de las comparecencias por la glosa del informe, el martes la titulares de Finanzas y Sefotur Olga Rosas Moya y Michelle Fridman, fueron las más cuestionadas, pero en ningún momento dieron respuestas contundentes, incluso la responsable de Turismo envió a un diputado de la fracción de Morena pedir la información por “!transparencia”.

“Fuimos claros, y de ninguna manera se abordaron temáticas ajenas a los objetivos gubernamentales en el eje referido” agregó el diputado.

La concepción de seguridad no es solo la prevención o persecución del delito, sino también la promoción y garantía de todos los derechos humanos, una seguridad humana, dijo al tiempo de condenar los actos represivos del 19 de enero y que aún no y han sido aclarados.

Otro tema que pareció incomodar a los comparecientes fue la que buscó obtener respuesta de los despidos múltiples al inicio de la administración, no se dieron cifras respecto a juicios, indemnizaciones, ni convenios.

Borjas Romero dijo que no fue claro cómo se han empleado hasta ahora los más de 2,600 millones aprobados por este Congreso para seguridad; no quedaron especificados los bienes, montos y avances reales, tan simple como decir que de 50 botones de pánico todavía no hay siquiera uno en operación, a un año que fueran aprobado por la legislatura el endeudamiento para las arcas de Yucatán.

Otros diputados como Alejandro Cuevas y Marcos Nicolás Rodríguez Ruz, también criticaron la falta de claridad, las respuestas a medias y el silencio de los funcionarios del gobierno de Yucatán.