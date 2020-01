Condena fundación la represión en Mega Marcha; exige una disculpa pública a Vila (VIDEO)

Condenan fundación la represión en Mega Marcha; exige una disculpa pública a Vila (VIDEO)

Fundación Echazarreta lamenta y condena la represión de la Mega Marcha y exige una disculpa pública al Gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal.

A través de las redes sociales, circula un video donde se puede ver a Rafael Echazarreta, presidente del Consejo Fundación Echazarreta hablar sobre la represión de la Mega Marcha.

Rafael Echazarreta mandó un mensaje muy contundente a Mauricio Vila Dosal.

Echazarreta condenó el actuar del Gobierno de Mauricio Vila Dosal y lo llamó como un Estado Represor tras el actuar de las autoridades en contra de los manifestantes que acudieron a la Mega Marcha.

‘Estoy convencido que la única forma para lograr la paz y el entendimiento, es el diálogo, quien no está dispuesto a escuchar ideas que no compartan su visión, no está dispuesto a mejorar, ni crecer como persona y mucho menos tendrá la capacidad de encabezar un Gobierno o tomar decisiones que sean trascendentes para todos en un colectivo’, dijo.

El mensaje fue muy contundente y enviado directamente al Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

Echazarreta dijo que manifestarse es un derecho que todo los mexicanos tiene.

Manifestarse es un derecho

Rafael Echazarreta recalcó que la capacidad que tienen los yucatecos, meridanos y mexicanos de manifestarse está plasmado en la Constitución y que le ha costado a muchas generaciones poder tener el derecho a manifestarse.

De igual forma dijo que la represión de la Mega Marcha trasciende tiempos, fronteras y dejarán huellas que no serán fáciles de olvidar por la sociedad yucateca.

‘Ni en los tiempos en que mi abuelo camino de la mano con Felipe Carrillo Puerto se había visto que un Gobierno fuese tan distante y tan intolerante a la crítica y tan cerrado al diálogo’, dijo.

Echnzarreta exhortó a dar la cara exigió una disculpa pública a Vila Dosal.

Exigen disculpa al Gobernador

Tras manifestarse en contra de la represión, Rafael Echazarreta alentó a Mauricio Vila Dosal a dar la cara y exigió una disculpa pública por lo sucedido.

Como ciudadano, Echazarreta dijo que la represión ocurrida en contra de la Mega Marcha puede servirle a los partidos políticos como una oportunidad y dejó muy claro que son los yucatecos los que hacen que trasciendan las cosas.

Llama complice a todos aquellos que no levanten la voz en contra de los sucedido.

De igual forma exhortó a Vila Dosal a no culpar a las instituciones, miembros de la sociedad civil o alguna agrupación de la represión sucedida en contra de la Mega Marcha.

Cabe mencionar que al final de su mensaje, Echazarreta condenó como cómplice al que esté dispuesto a callar por los actos ocurrido y que merece el Gobierno que tienen.

