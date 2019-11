Concluye en Mérida el ciclo gratuito de cine de horror francés extremo

Esta película que se presenta este miércoles en el Cineforo Wilder nos muestra el desafortunado destino de unos jóvenes franceses que, aprovechando los grandes disturbios que viven en su país debido a los tiempos electorales, deciden efectuar un gran robo. Una vez se hacen del botín se verán en la necesidad de huir con el dinero, sin embargo, el hostal al que llegan en busca de refugio es el hogar de una familia de neonazis que, en el mejor de los casos, los mataran de una forma rápida pero, en el peor, les harán pasar la peor y más dolorosa noche de sus vidas.

El cineforo Wilder está ubicado en la avenida Itzaes, parque de la Paz, en el interior de la ex penitenciaría Juárez. La entrada es gratuita.

La película inicia con una trama demasiado oscura desde sus primeros momentos, pues éstos nos muestran una ola de violencia debido a diversos enfrentamientos entre los cuerpos policiales y la sociedad francesa. De esta manera se nos anuncia que lo que estamos por ver tendrá un alto contenido no sólo de maltratos físicos, sino hasta cierto grado con tintes políticos.

Esta producción pertenece a la serie de filmes fueron catalogadas bajo el término del Nuevo extremismo francés, pues se caracterizaron por ser obras de un carácter transgresor que tuvieron su apogeo a inicios del año 2000.

Afortunadamente no debe pasar mucho tiempo para que el espectador se dé cuenta de ello, pues apenas 15 minutos transcurridos de metraje ya estamos viendo a los pobres ladrones llegar a un hostal donde con tan solo ver el comportamiento tan extraño de sus propietarios, ya sabemos que algo va a ir bastante mal. Así, unos cuantos momentos después el espectador será testigo de un festín de torturas y dolor, además, claro, de unos cuantos improperios racistas a cuenta de una familia pervertida

Un hostal aislado parece ser el refugio perfecto para los jóvenes protagonistas, pero sus problemas empiezan cuando descubren que sus dueños son un grupo de degenerados neonazis.

Es gracias a esta familia que la película funciona, pues de cierta forma resultan ser una extraña mezcla entre los Sawyer de The Texas Chainsaw Massacre (La masacre de Texas, 1974) con los Firefly de The house of the 1000 corpses (La casa de los 1000 cuerpos, 2003) ya que la locura de cada uno de sus integrantes sólo es superada por su sadismo; así que el espectador puede hacerse una idea de lo que les espera a las víctimas, quienes, no está de sobra decirlo, lo único que aportarán a la cinta es ser carne para el matadero.

Esta es una obra espeluznante porque es más realista en cuanto al uso del elemento sangriento en vez de aquellas que utilizan litros y litros de sangre en heridas por demás irreales.

Este es un filme con un el aspecto estético bien logrado, con una fotografía que aporta un sórdido aspecto visual que surgen de los siniestros escenarios, rancia ambientación, el aspecto neonazi al menos le da un poco más de consistencia a la desgastada propuesta de vísceras y supervivencia planteada.

Karina Testa, Aurélien Wiik, Patrick Ligardes, David Saracino y Jean-Pierre Jorris, entre otros actores, dan vida a este filme escrito y dirigido por Xavier Gens, para quien "La frontera del miedo" representa su primer largometraje en la pantalla grande, tras haber trabajado como asistente de distintos puestos del área cinematográfica, y luego realizar videos musicales y comerciales de televisión.

Ricardo D. Pat