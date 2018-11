Cónclave empresarial con nueva Secretaria de Energía

Representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Península de Yucatán se reunirán el próximo 16 de diciembre en Mérida, con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, para abordar el tema del alto costo de las tarifas eléctricas en sus diversas modalidades: comercial, industrial y doméstica, informó Alejandra Pacheco Montero, Presidente de la Canirac.

Este es el resultado del apagón realizado el pasado 13 de noviembre en señal de protesta ante el abuso en el cobro del suministro eléctrico, que en algunos casos alcanzó hasta un 500 por ciento y que provocó el cierre de por lo menos 7 restaurantes además de incontables micro empresas en el interior del Estado.

La empresaria del sector restaurantero, informó durante su visita a la redacción de La Verdad, que el movimiento realizado ha tenido impacto a nivel federal, pues la presión ya se ha dejado sentir en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en donde el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, acaba de presentar su renuncia al cargo, misma que será efectiva el 30 de noviembre de 2018. Es decir, la próxima semana.

RESULTADOS

Respecto a la convocatoria realizada para realizar el apagón, dijo que el éxito no sólo fue de los empresarios “ya que la ciudadanía también se sumó al llamado y lo que ganamos es que el próximo día 16 de diciembre la nueva Secretaría de Energía del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, venga a la ciudad de Mérida para una reunión con el sector empresarial, en donde se le solicitará la homologación de las tarifas con el centro y norte del país”.

Comentó que muchas personas se preguntan cuál fue el resultado del movimiento y a raíz de esto, “hablamos directamente con autoridades políticas, en las que estuvieron el gobernador Mauricio Vila Dosal, presidentes municipales, diputados estatales, federales y senadores a quienes les manifestamos la preocupación que estamos viviendo”.

Ellos están empujando el tema con mesas de trabajo; a nivel local se creó una comisión de energía para trabajar en el tema y esto es una parte en la cual vemos que comienzan a moverse las piezas del ajedrez.

IMPACTO SEVERO

El alto costo de la energía, como muchos saben, representó el cierre de siete socios de la Canirac; actualmente contamos con 300 afiliados, pero en proporción hablamos de más de 13 mil unidades de negocio, incluyendo al sector formal e informal, porque hay un gran cierre de microempresas que no se alcanzan a detectar por ser tiendas pequeñas ubicadas en comisarías o algunos municipios del Estado que tal vez no sean visibles pero son preocupantes porque generan al menos cuatro empleos y eso representa a cuatro familias. En ese tenor nos enfocamos a defender a todos los comerciantes porque sabemos que son generadores de empleos.

Alejandra Pacheco Montero, Presidente de la Canirac

Montero Pacheco agregó que incluso llegó el momento en que no se trataba de defender únicamente a sus socios, sino a todos los que estuvieron relacionados con el gremio, y es por eso que también se suman a esta lucha el sector informal. “Aquí no estamos hablando de quién paga o no paga impuestos, estamos hablando de una afectación general, pues la Comisión Federal de Electricidad está provocando perjuicio a quienes generan los trabajos.

EL ORIGEN

La fórmula para calcular las tarifas eléctricas para los sectores industrial y comercial del país generó que los recibos que pagan los empresarios aumentaran hasta en un 500 por ciento durante este año, lo cual provocó que al menos 250 hoteleros a nivel nacional recurrieran al amparo.

También significó el cierre incuantificable de pequeñas empresas, de las cuales en Yucatán se cuentan siete restaurantes afectando a más de 20 familias. El alza de precios en algunos productos ha sido motivo de que algunos empresarios estén planteando la posibilidad con sus trabajadores de no pagar aguinaldos a fin de evitar el cierre de los negocios.

Y es que detrás del alza de las tarifas eléctricas se encuentra el aumento en el costo de generación, el cual está ligado directamente con el precio del combustóleo, interrupciones en el suministro de gas natural, así como la caída en la generación hidroeléctrica.

Los empresarios califican el incremento en las tarifas como algo absurdo porque carece de justificación, incluso el suministro de la energía eléctrica es mucho más caro aquí que en Estados Unidos.

El costo de la energía eléctrica, particularmente en la península de Yucatán resulta 83 por ciento más cara que en el estado de Luisiana en Estados Unidos y 35 por ciento más caro que en Texas, reveló por su parte el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Juan Manuel Ponce Díaz.

Destacó que en la industria hay empresas que están pagando hasta un 80 por ciento o más de energía y eso ha puesto a México en una posición poco competitiva.

Esta situación se vuelve más crítica en el sector industrial porque también se traslada a la exportación, ya que es un insumo bastante caro.

En este sentido los representantes tanto de la Canacintra, Concanaco, Canacome, Canaive y muchas cámaras incorporadas al Consejo Coordinador Empresarial, coincidieron en que en Estados Unidos los costos de energía eléctrica son más baratos a la generada en México.

“Comparado con Estados Unidos, tenemos un precio muy elevado que nos deja fuera de balance competitivo por lo que se requiere un ajuste urgente, pues no es posible que en Yucatán la energía sea más cara que en el resto del país”, explicó.

Por: Jaime Tetzpa