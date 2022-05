Conchi Roche celebra seis décadas de carrera artística

En entrevista con La Verdad Noticias, la actriz Conchi Roche, con más de seis décadas de trayectoria, resume su carrera con una sola palabra, vida, emocionada al recibir un reconocimiento por los años que ha entregado a esta profesión, recordar sus inicios y apreciar la encomienda de enseñar a muchas personas que, como ella, aman esta disciplina.

Conchi Roche, actriz y maestra de teatro en el Centro Cultural "La Ibérica"

¿Cómo inicia esta carrera en el escenario?

Comencé con mi carrera en el Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA), en 1959, donde tuve como maestros a Armando Vidiella, Manuel Fernández Trava y Addy María Martínez Ongay. La primera obra en que participé fue La culta dama, de Salvador Novo, dirigida por Vidiella, con la que representó a Yucatán en el Concurso Nacional de Teatro, en Monterrey, Nuevo León.

¿Qué significa para usted el teatro?

Amo el arte, me encantaba ir a cursos en la Ciudad de México; recuerdo que la primera vez que nos pagaron fue cuando participé en la obra Rosario de filigrana; el teatro me daba vida, era algo que me llenaba y daba satisfacción.

¿El teatro la hizo viajar?

Muchísimo, además de las presentaciones, dentro de mi formación acudí a los cursos de verano que ofrecía el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde tuve la oportunidad de aprender de maestras y maestros como Salvador Novo, Dagoberto Villaman, Alejandro Bichir, Lola Bravo y Antonio López Mancera, entre otros.

¿Abrió su compañía?

En 1984 fundé la compañía La Farándula, con mi hermana Nancy Roche, Eglé Mendiburu y Juan Carlos Moreno, en un espacio propio donde presentaron numerosas obras, de Muñoz, Leopoldo Peniche Vallado, Juan García Ponce, Wilbert Herrera, Effy Luz Vázquez y Nidia Esther Rosado, entre otros, además de llevar el teatro regional a los municipios.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¿Cómo llega a La Ibérica?

Fue en 1999 cuando ingresé como docente en este centro cultural, para impartir clases de esta disciplina a personas adultas mayores, y en los últimos años, ahí es donde surge mi inolvidable interpretación de María, en Alrededor de las Anémonas, de García Ponce, bajo la dirección de Juan Ramón Góngora.

¿Cómo se siente con el reconocimiento a su trayectoria?

Me siento muy feliz porque el teatro ha sido lo que durante todos estos años me ha dado vida, hoy como dice la canción, solo me queda recordar, pero son recuerdos maravillosos de todo lo que viví.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!