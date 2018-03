Con pasión por la música, Jorge Borges comparte su nuevo sencillo  

Ricardo Pat/Diario La Verdad MÉRIDA, Yucatán.- Jorge es un claro ejemplo del joven inquieto que siempre está en busca de nuevo retos. Tras dejar huella con el grupo ‘Ay María’, decidió fundar su propia compañía a la que bautizó como Recreativos Marketing, una agencia de publicidad y mercadotecnia. Pero la música sigue siendo parte de su esencia y por ello compuso, grabó y fue productor del tema ‘Energía’, el cual ya ha compartido a través de las redes para que todos puedan disfrutarlo.

‘La canción narra la historia de cuando conocí a alguien que parecía que iba a ser el gran amor esperado. Fue una relación fugaz pero intensa, pasamos un fin de semana juntos, lleno de experiencias, temazcal, amanecer en la playa, atardecer en los muelles... pero, semanas antes de conocernos ella tenía programada la visita de un amigo de otro estado a Mérida y había quedado con él en llevarlo a conocer Tulum.... cosa que no me causó mucha gracias... pero el amor debe ser libre. Efectivamente como dice el coro de la canción: no puedo más, y quiero escapar, perdido en las sombras, no te puedo tocar. ELla regresó y hablamos... me comentó que se había enamorado de su amigo y que quería intentarlo con él.’ Jorge hace una pausa, se nota que el recuerdo aún duele, pero también inspira y como el caballero que es, aceptó el final y deseó lo mejor a la chica.

‘Me alegre por ella, porque triunfo el amor... aunque quedé desilusionado, sí, por todo el futuro que me había inventado en la cabeza... pero no era mi momento y yo tenía que agradecer su sinceridad y valor de decírmelo de frente, cuando hay tantas personas que prefieren esconderse como avestruz de sus problemas. Al final... gracias a esa persona compuse una de las que para mí, es una de las mejores canciones que he hecho (si no es que la mejor) y me tiene de regreso en la música que tanto amo.’, concluyó., a todos aquellos a quienes el amor ha tocado la puerta, aunque fuera por un momento.