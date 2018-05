Con millonarias multas, buscan acabar con fraude electoral en Yucatán

Como en cada proceso electoral, autoridades que deben ser garantes de que las votaciones se lleven a cabo de la manera más limpia y transparente comienzan a encender sus luces de alarma ante las denuncias de viejas tácticas para dirigir el voto a ciertos candidatos o partidos.

Entre estos organismos están el INE, el Iepac y la Fepade. “Es tarea de todos lograr que el proceso electoral no esté viciado con conductas que, por obstruir esta libertad, se consideran, incluso, delictivas”, expuso el titular de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales (Fepade) Héctor Díaz Santana.

Recientemente la Fepade, en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dieron a conocer un documento con los diez delitos electorales más recurrentes, y sus sanciones, que todos debemos conocer y denunciar.

DELITOS ELECTORALES MÁS FRECUENTES

Utilizar bienes o servicios públicos en una campaña

Las personas que trabajan en el gobierno no deben destinar dinero, bienes o servicios públicos que tengan a su disposición, en virtud de su encargo, a los actores políticos que participan en los procesos electorales. Además de las penas por el delito de peculado, se prevén sanciones de hasta cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años.

Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales

Los servicios públicos y los programas sociales que el gobierno distribuye en beneficio de la población no pueden ser restringidos por motivos electorales. Condicionarlos significa una pena de doscientos a cuatrocientos días de multa y de dos a nueve años de prisión.

Comprar o coaccionar el voto de servidores públicos

Trabajar en el gobierno no implica la obligación de apoyar a un partido político. El servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña, voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición, se le impondrá una pena de hasta cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años.

Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas

Garantizar la seguridad de la ciudadanía en los lugares donde se instalan las casillas de votación es una situación indispensable para que se ejerza el voto de manera libre. A quien haga lo contrario se le impondrá una pena de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años.

Rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas

Entregar o recibir aportaciones, en dinero o especie, a favor de algún partido político o coalición cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o, bien, el monto rebase lo permitido por la ley, es un delito electoral. Se sanciona hasta con cinco mil días multa y quince años de prisión.

Destruir o dañar material electoral

Sin esos insumos, (boleas, actas, mamparas, tintas etc.) las elecciones no tendrían certidumbre. No disponer de ellos implica una afectación directa al derecho a votar de la ciudadanía. Por eso, al miembro de un partido político que sustraiga, destruya o altere documentos o materiales electorales, se le impondrá de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años. Si la afectación la lleva al cabo un ciudadano sin afiliación partidista, la sanción será de seis meses a tres años de prisión.

Incumplir obligaciones de rendición de cuentas

Al candidato o funcionario partidista que se abstenga de realizar la comprobación y justificación de los gastos ordinarios y de campaña, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades, se le impondrá de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años.

Publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados

La persona que no cumpla con los tiempos autorizados para publicar encuestas comete un delito que se sanciona hasta con tres años de prisión y cien días multa.

Inducir el voto siendo ministro de culto

Aquel ministro de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su religión, induzca el voto de la ciudadanía, comete un delito electoral que se castiga hasta con quinientos días multa.

Alterar los datos de la credencial para votar

La credencial para votar es un documento público que cuenta con los datos personales de su titular: nombre, domicilio, fecha de nacimiento, registro de población (CURP), huella dactilar y firma. Los datos personales de los ciudadanos que tienen credencial para votar están inscritos en el Registro Federal de Electores. Al alterar estos datos sin el mecanismo legal correspondiente, se comete una conducta delictiva, por la que se impondrá una sanción de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años.

Rebeca González