Con gran afluencia de militantes se realiza la asamblea del PAN en Mérida

Inicia asamblea del PAN para elegir al dirigente de la capital yucateca, la cual se decidirá entre Cecilia padrón laviada, Josué Camargo, Roberto Carlos Yáñez Echeverría y Ricardo Elguera Febres. Desde las 9 de la mañana se comenzó el registro de los militantes que pasarían a votar y 10:30 más tardar arranco la asamblea una vez que el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán barrera concha arribaron al lugar para dar inicio a la jornada electoral.

La autoridad estatal y municipal, fueron los primeros en ejercer su voto, y los candidatos junto con la militancia esperaron su turno en largas filas para poder ejercer su voto, de un padrón de 915 mil, militantes con derecho a votar, al inicio de la jornada se encontraban más de mil doscientos militantes de Mérida.

En su tiempo cada uno de los candidatos dio su postura en este proceso:

Cecilia Patrón Laviada, reconoció que hay una crisis en los partidos en general, pues la gente ya no cree en ellos, pero a pesar de eso, el partido acción nacional está fuerte y firme mencionó.

"Aunque haya crisis, nuestro partido está fuerte, por eso seguimos en la lucha para ganar más la confianza de los ciudadanos y seguir avanzando, en mi experiencia de toda una vida en el partido, conozco las fortalezas y debilidades, por lo que se cuáles son los riesgos y con estos procesos son ensayos para las próximas elecciones donde no queremos que nos pase lo mismo que en Baja California o Puebla, y para avanzar hay que dejar que los panistas elijan con dignidad”.

Diputada Cecilia Padrón, candidata a la dirigencia del PAN Municipal por Mérida.

Comentó que el acción nacional es un partido fuerte y unido y que en esta asamblea municipal, solo se está fortaleciendo.

"Estamos viviendo una asamblea muy tranquila y en armonía cualidades que refleja siempre el partido, aquí no hay competencia esto es una elección entre amigos donde se trabajará en unidad por el bien común".

Mencionó que a diferencia de otros, la militancia está interesada en participar, cosa que es un reflejo del buen trabajo que su liderazgo ha hecho.

"Vemos un salón lleno donde sus militantes quieren ejercer su voto porque saben que con él fortalecen al partido y por eso estamos aquí firmes"

Por su parte Josué Camargo, candidato también a la dirigencia del partido en Mérida, también reconoció que hay crisis pero con las nuevas generaciones de jóvenes, pues la mayoría de la militancia es mayor de 60 años, Y sólo una minoría es menor de 25 años, por lo que dijo trabajará con ese sector.

"Trabajaré de tiempo completo con los jóvenes meridanos para mejorar este panorama y otros aspectos del partido, pues ellos serán los futuros líderes que nos representen".

Josúe Camargo Candidato a diligencia del PAN en Mérida.

Mencionó que se está viviendo una asamblea de elección tranquila y transparente, por lo que está confiado de los resultados.

"Realizamos buena campaña y confío en la militancia que quiere un dirigente de tiempo completo, por lo que estoy tranquilo esperando los resultados y de no favorecerme el voto, no me preocupo, pues somos un equipo y me sumare al amigo ganador, pero la militancia es la que tiene la última palabra así que a esperar”.

Por su parte Roberto Carlos Llanes Echeverria dijo que no le gusta la injusticia y defiende los intereses de los militantes.

“Conozco las necesidades de los militantes y se cuáles son las soluciones, por lo que trabajare por y para ellos, no me presto a corruptelas, soy abogado por lo que me gusta la justicia y trabajare para eso con la militancia panista meridana”

Llanes Echeverria dijo tener vocación de servicio, por tal motivo quiere servir al pueblo, por lo que espera una elección justa y no a las designaciones por dedazo.

El último candidato a la dirigencia del PAN Municipal en Mérida es Ricardo Helguera Febles quien dijo no tener padrino político. “Soy un joven con 10 años de experiencia en el partido e identifico las problemáticas por las que se estamos viviendo y trabajare para recuperar todo lo que en el PAN se está acabando”.

Mencionó que no tiene miedo de levantar la voz aunque haya sido amenazado durante campaña, por lo que seguirá de frente en la lucha por el blanquiazul.

Por último la militancia del Acción Nacional esta a las espera de resultados, pues a las 3 de la tarde se cerrarón las votaciones e inicio el conteo, en ese momento los animos se prendieron, pues militantes a favor de Jose camargo levantaron la voz a favor de un dirigente de tiempo completo, mostrando así sierta incorformidad por la participación de la diputada y hoy candidata Cecilia Padrón, la cual estaria ejerciendo doble función.