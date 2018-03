Con dinero del pueblo alcalde de Mérida se da 'la gran vida'

Mauricio Vila factura desde cuentas de $10 mil, con su asistente en lujoso antro de Monterrey, hasta su café

EL CAFECITO

‘Esto por ley está estipulado que el alcalde y su secretario en la factura describen el concepto del gasto, para que les sea reembolsable; es indignante que hasta un café le tengamos que pagar, cuando ciudadanos compran su café en la tienda, un café de 15 pesos’, indicó Arturo Cetina.

‘Al Alcalde de Mérida le encanta viajar a la CDMX para comer en los mejores restaurantes y gasta con el dinero de los meridanos, porque lo factura al municipio de Mérida, más de 2 mil pesos para él y su secretario particular, cuando muchos meridanos tienen necesidades contrabajo alcanzan a comer con el salario mínimo’, dijo.

LOS VIAJES

‘Pero eso si en sus múltiples viajes renta por día camionetas Suburban por más de 4 mil pesos; por ejemplo, va a la CDMX por la tarde y hace más de dos días, para pagar más de 8 mil pesos con dinero de los meridanos para su transporte a los restaurantes de lujo’, expresó.

‘Un sábado de septiembre de este año, el alcalde de Mérida va a altas horas de la noche a un antro exclusivo de Nuevo León y gasta 10 mil pesos para su borrachera con Yeni Palomo y los meridanos lo tenemos que pagar, es indignante tal insulto; un chavo que después de estudiar, trabajar a lo largo de varias semanas y sale con su novia se gastará 300 pesos para cenar y tomar y divertirse, pero es indignante que el alcalde Vila Dosal salga con Yeni Palomo al mejor antro de Nuevo León, se emborrache y los ciudadanos de Mérida tengamos que pagar del erario más de 10 mil pesos por alcohol’, dijo.

LAS FACTURAS POR ALCOHOL

‘Hoy en día el Alcalde tiene la oportunidad de trabajar y servir y demostrar que si se puede gobernar bien, pero aquí vemos todo lo contrario, las comunidades solo sirven para las fotografía y sonreír, los viajes solos sirven para los excesos y despilfarrar nuestro dinero, nuestro predial está aquí, nuestros impuestos están aquí en Los Almendros, en restaurantes, el seguridad de autos de lujo premier para mover al Alcalde que tanto defendió la propuesta del transporte de Uber, pero no tiene la humildad para manejarse en transporte público’, dijo. ‘Cómo es posible que nos gobierne una persona así, sin valores, sin humildad, y que descaradamente nos esté quitando este dinero para personas que necesitan un apoyo económico; hay jóvenes que dejan de estudiar por falta de recursos, hay carencia en el dispensario médico, hay personas que hoy viven en casas de lámina; ahora entendemos del porqué de sus viajes, aquí libremente no se puede divertir, pero afuera si’, recalcó. QUE RENUNCIE ‘Acciones Líderes le pide que aclare sus prioridades, y que se retire de la política, pero antes le pida una disculpa a Mérida, sino va a devolver el dinero, si ya lo cobró, ya nos quitó el dinero, mínimo que pida perdón a Mérida y una persona así, al descubierto de todos los comentarios que se han dicho no puede seguir en la política’, señaló.

Te puede interesar

Viajes lujosos, comidas opíparas que comparte con su círculo interior,en exclusivos bares, incluso un simple un simple café se factura a cuenta del municipio, y de los meridanos. Ese es el día con día del alcalde Mauricio Vila Dosal, accionar evidenciado por investigaciones realizadas por la agrupación Acciones Líderes, que encabeza Arturo Cetina Bautista, quien acompañado del apoderado legal, Ángel Cano Barrueta, ha documentado anomalías en los constantesEn rueda de prensa se presentaron facturas de consumo de café de conocida firma, con cargo al erario.Y con la comida en los viajes el. Hay facturas que muestran que Vila Dosal consumió en ‘Porfirios’, un restaurante de lujo en la Ciudad de México, una comida para dos: ‘Presidente municipal y secretario particular por la cantidad de 2 mil 300 pesos’.También expusieron facturas del restaurante ‘Estoril’, en una zona de lujo en la CDMX; en esa ocasión junto con el director de la Unidad de Atención, Edgar Ramírez, consumieron. En ‘Los Almendros’, en la misma ciudad, la cuenta, compartida con su ex asistente, ascendió la cantidad de, ‘ese es un total descaro, despilfarro, ofende a los ciudadanos, cómo ya hemos dicho, las familias tienen que mantener a sus hijos con el salario mínimo, como para que el alcalde gaste el dinero que le otorgaron los meridanos para combatir la pobreza lo use para comer en Los Almendros de la CDMX con su ex asistente y gasten más de 3 mil pesos en una comida’.Cetina Bautista comentó que el alcalde Mauricio Vila Dosal al principio de su administración donó la camioneta Suburban que tenía a su disposición, jactándose ante los ciudadanos de que en su administración no eran necesarios tales lujos, por lo que la donó como ambulancia, y no se le ha visto a ese automóvil que funcione como tal.El denunciante señaló que en Nuevo León, Vila Dosal visitó ‘Punta Madera’, exclusivo antro en el municipio de Garza García; ‘ahí los meridanos pagamos más de 10 mil pesos, y el concepto que describe el mismo Alcalde para justificar la factura es: Alimentos y bebidas del presidente municipal, de subsecretario Carlos Sáenz y Yeni Palomo’.También señaló que hace unos días el diputado federal Joaquín Díaz Mena hizo un llamado a su partido para que se hagan el antidoping de alcohol y drogas a los candidatos al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado, ‘al ver tanta factura y tanto alcohol, ya entendemos por qué Díaz Mena hizo este llamado’.Dijo que no está acusando a nadie de, solo está mostrando con pruebas, con facturas del Ayuntamiento de Mérida, y con fotos de la descripción del lugar, que los ciudadanos tienen queExpresó que lo indignante es que más de 20 familias tengan que ahorrar para pagar el predial y lo que se ahorró el Alcalde, en una sola noche con Yeni Palomo, gaste en una borrachera esa cantidad y lo facture al erario municipal, sin duda es una actitud que no corresponde a un padre de familia, y mucho menos a un presidente municipal de una ciudad como Mérida, por eso exhibimos un alto y exhibimos que devuelva al erario municipal con sus recursos la borrachera que le tuvimos que pagar’, expresó. Por su parte, Cano Barruera agregó que ‘nos asusta saber quién está gobernando Mérida, y es preocupante la indiferencia del alcalde Mauricio Vila Dosal ante sus gobernados, es preocupante lo poco que le importa ir a las comunidades y ver las necesidades de la gente, verle a los ojos y preguntarle en qué se les puede ayudar’.Cetina Bautista recalcó que tal libertinaje del primer edil para viajar constantemente fuera de Mérida, desatender su trabajo como Alcalde y tantos viajes, que no solo se limitan a las facturas que expusieron el día de ayer, sino que hay hecho muchos más viajes y muchos más gastos onerosos, desagradables para la ciudadanía, y por son ofensivos para la ciudadanía, por eso tiene que haber un alto a tanto viaje, o si o quiere, que se separe del cargo.