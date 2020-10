Con ´'cartuchos quemados' partidos de Yucatán buscarán recuperar espacios

Cartuchos quemados, así es como la ciudadanía califica a quienes pretenden abanderar al PRI y al PAN, principalmente para la jornada electoral del 6 de junio de 2021.

La gente ya no quiere más de lo mismo en las próximas elecciones

Y al descrédito de los suspirantes se agregará un intenso ‘chapulineo’ donde partidos políticos como Morena y Movimiento Ciudadano se anticipan como los “planes B” de un sinfín de aspirantes en Yucatán.

La política del chango que seguramente se practicará en los primeros meses de 2021, agregará intensidad al de por si repudio que el electorado expresa por los anticipados aspirantes en las dos principales fuerzas políticas de Yucatán (PRI y PAN).

El blanquiazul no se queda atrás en este reciclaje de abanderados con la pretensión de imponer a Cecilia Patrón, Raúl Paz, Elías Lixa, Rosa Adriana Díaz Lizama, Manuel Díaz Suárez, Víctor Merari y otros suspirantes albicelestes en las principales posiciones de las 818 que se disputarán como alcaldías, diputaciones locales y regidurías que se disputarán.

Todo ellos buscan mantener y recuperar espacios de poder en las próximas elecciones locales y federales, en las que hasta los partidos “chiquitos” de Yucatán como Morena, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano ya empiezan a barajar nombres en los que no hay nada nuevo, son los mismos que durante los últimos 12 años han estado pegados a la ubre presupuestales y quieren mantenerse así cumpliendo con la máxima que en política “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

La derrota hasta cierto punto inesperada del PRI en Yucatán en las últimas elecciones constitucionales, ocasionó que una buena cantidad de candidatos derrotados, aspirantes y políticos que permanecieron agazapados durante dos años, hoy vuelvan a sacar la cabeza y en plena pandemia se anoten en las listas para las precandidaturas tricolor.

Con sus acciones demuestran que no ven en la política un medio para el bienestar colectivo sino para el beneficio personal, buscando con desesperación una nominación, que si no llega en su partido, será en Morena, o en el PVEM o hasta en Movimiento Ciudadano.

Estos vividores de la política yucateca tienen sus exponentes en personajes como Diego Alberto Lugo Interian; Mauricio Sahuí Rivero, Roberto Rodríguez Assaf, Víctor Caballero Durán, Pablo Gamboa Miner, José Carlos Ramírez Marín, entre otros.

Para estos malabaristas de la política, no importa la convicción, lo que importa para ellos es que los partidos políticos mencionados sean una opción para continuar viviendo del erario público.

Diego Alberto Lugo, no quiere estar fuera del presupuesto

El actual presidente municipal de Sucilá Diego Alberto Lugo Interián ha dado a conocer sus intenciones de buscar la nominación del PRI para la diputación federal por el I Distrito electoral, considerado el más grande de Yucatán.

Lugo Interián, máximo exponente de la ‘política del chango’ hasta se ha atrevido a amenazar que si no es por el PRI será por Morena, pues con tres trienios consecutivos en la alcaldía de Sucilá, para este político pueblerino – como fue llamado por sus propios correligionarios- , ya es necesario dar el salto del entorno local, al ámbito federal.

Uno de los máximos exponentes de la política de cacicazgos en Yucatán, es el alcalde de Sucilá

Lugo Interián intentó ser dirigente estatal de PRI, armando toda una faramalla cuando sus intenciones se vieron frustradas con el triunfo del actual dirigente estatal tricolor.

La frustración de no ver concretadas sus aspiraciones de dirigir al PRI yucateco, no fue tanta como para renunciar a su militancia, al PRI, mucho menos a la alcaldía; y de ser nominado por cualquiera de los dos partidos ya mencionados, tampoco está dispuesto a dejar el manejo de los recursos público de Sucilá, por lo que desde ahora prepara la llegada de su esposa como futura alcaldesa de la localidad.

Pablo Gamboa, el junior ausente

El hijo del ex senador Pablo Gamboa Patrón, ha sido uno de los más ausentes de Yucatán desde la derrota del tricolor, de acuerdo con la opinión de ciudadanos a La Verdad Yucatán.

Frustrados sus intentos ante Mauricio Sahuí, de ser candidato al gobierno de Yucatán, el junior de la política yucateca se alejó durante dos años y ahora vuelve con la intención de lograr la nominación para la alcaldía de Mérida.

Pablo Gamboa, al ver frustradas sus intenciones de competir por la gubernatura en el proceso pasado, en este busca ser candidato a la alcaldía meridana

Al joven Gamboa quien tiene en su hoja curricular haber sido diputado federal y funcionario estatal, no se le da mucho lo del acercamiento con el pueblo, sin embrago en su búsqueda por la candidatura meridana, se le ha visto en algunas poblaciones, consultando con los liderazgos rurales del tricolor y entregando algunos kilos de carne de cerdo, para congraciarse con los votantes.

Al igual que Lugo Interián, Pablo Gamboa, contempla un plan B: de no concretarse la candidatura por el PRI, buscará aliarse con el Partido Verde Ecologista (Pvem).

Mauricio Sahuí tras la candidatura por el V distrito federal

El ex abanderado a Gobernador por el PRI en el 2018, Mauricio Sahuí Rivero, enterado que no le alcanzaron los votos para insistir por la “grande”, estaría buscando la candidatura a la diputación por el V distrito federal.

Como es sabido Sahuí Rivero perdió la elección contra el panista Mauricio Vila Dosal en julio del 2018.

Su última aparición pública fue en febrero de este 2020, días antes que se declarara la llegada de la pandemia, cuando pudo festejar su cumpleaños 45 en compañía de su familia y de algunos seguidores que aún conserva; pretendía que ese fuera el arranque de una campaña por debajo del agua pero el coronavirus lo mandó a su casa desde donde ha mantenido cierta actividad a través de redes sociales.

Unos aspirantes pasarán de una diputación local a las alcaldías y de las alcaldías a las federales

De mantener sus intenciones de buscar la candidatura por la diputación federal del V distrito electoral, Mauricio Sahuí Rivero se toparía con que su amigo y actual diputado federal en ese mismo distrito, Juan José Canul ya busca su reelección.

Roberto Rodríguez, también quiere por el PRI o por Morena.

Otro que escondió la cabeza dos años y que ahora levanta la mano para sumarse a la camada de los vividores de la política cumpliendo con la máxima de “vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error” es el ex secretario general del gobierno Roberto Rodríguez Asaf.

El artífice del vilipendiado programa “Escudo Yucatán” luego de dos años de estar desempleado busca ser candidato a la diputación federal por el distrito I, abanderando al Revolucionario Institucional, pero en caso de no lograrlo, sería por Morena.

El también ex coordinador general de la campaña de Mauricio Sahui Rivero, intentará arrebatarle la nominación al actual diputado federal Jesús Vidal Peniche, quien es otro que, amparado por las más recientes reformas electorales, buscará su reelección. Vidal Peniche llegó a la curul federal en una alianza PRI – PVEM.

Víctor Caballero Durán, uno de los 'cuadros' más desgastados.

Pero si ya los anteriormente mencionados gozan del rechazo de la población, el ex candidato del PRI a la alcaldía de Mérida Víctor Caballero Durán es repudiado entre los repudiados.

Por lo que sus actuales aspiraciones van en el sentido de conseguir ser nominado como coordinador de campaña de su amigo Rodríguez Asaf, en el caso que éste logre alguna nominación, por el partido que sea.

Sobre Caballero Durán, no solo pesa la estrepitosa derrota en la capital de Yucatán, además la permanente acusación de los afectados en un fraude financiero y si esto no fuera suficiente para no admitirlo en la escena pública, aún están vigentes las más de 30 denuncias entabladas por la actual administración en enero de 2019 por el presunto desfalco al erario de 533 millones de pesos.

En dichas denuncias, las dependencias en las que se señalan la mayor cantidad de anomalía, son la de Educación y la de Salud. La primera estuvo encabezada por Caballero Durán hasta su fallida nominación.