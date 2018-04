Con camiones viejos y peligrosos, piden subir precio de pasaje en Mérida

El servicio de transporte urbano ha sido rebasado en Mérida, afectando principalmente a trabajadores y estudiantes, quienes a diario deben salir antes de que amanezca para trasladarse de sus hogares a sus centros de estudios o empleos, pues los tiempos de traslado son tediosos y tardíos, y en algunos casos emplean hasta dos horas para llegar de un punto a otro.

Desde hace varias administraciones no se ha exigido que haya rutas adecuadas con el crecimiento de la ciudad, amparadas en las relaciones entre los concesionarios y funcionarios en turno.

Trazos de rutas inadecuados, autobuses en pésimo estado y sobrecupo solapado por inspectores de Transporte Urbano, quienes solamente los revisan en el centro.

En capital del estado hay más de 60 rutas transporte operadas por diversas empresas concesionarias, que en conjunto tienen más de mil 400 unidades, que dan el servicio desde el centro de la ciudad hasta las diversas colonias, fraccionamientos y comisarías del norte, sur, oriente y poniente de la urbe.

Sin embargo, todos ellos con características similares: demasiado tiempo para recorrer sus rutas, lo cual perjudica a sus usuarios, así como unidades en mal estado.

En la ciudad las principales empresas concesionarias son Minis 2000, de Rafael Canto Rosado;, Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY), que encabeza Xavier Rodríguez Berzunza; Unión de Camioneros de Yucatán, Raymundo Vargas Cruz; Rápidos de Mérida, Daniel Aguilar Saidén; Micro Expreso Urbano, David Quintal Medina, y el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), con Billy Fernández, quienes brindan el servicio de transporte, que a decir de manera general es ineficiente, pues durante las llamadas “horas pico” las unidades son insuficiente para desplazar a los ciudadanos que por necesidad tienen que utilizarla.

El FUTV, de Billy Fernández, tiene agandallado desde hace décadas el servicio de combis de servicio urbano y en algunos casos foráneo.

Y es que para cualquier ciudadano, salir de su casa, sea en colonia, fraccionamiento o comisaría, para tomar el transporte, es una pérdida de tiempo, pues tienen que esperar entre 20 minutos y una hora, dependiendo la ruta y el día, pues entre semana es un poco más ágil o hay más unidades para cubrir las rutas, mientras que sábados, domingos o días festivos, la situación es diferente, pues las empresas concesionarias disminuyen el número de camiones, o en caso del FUTV las camionetas tipo van, para brindar el servicio.

Es frecuente observar filas de cientos de metros todas las mañanas en el primer cuadro de la ciudad, así como que las rutas que vienen de la zona de fraccionamientos de Ciudad Caucel, o de zonas lejanas como Sitpach y Chichí Suárez, hagan su recorrido en tiempo superior a una hora.

UNIDADES RIESGOSAS

En la ciudad más de mil unidades están en pésimas condiciones, por lo que se considera que circulan fuera de la ley, pues tienen entre 10 y 14 años de antigüedad.

A ello, hay que sumarle que los operadores, con el visto bueno de los supervisores, y quizás para poder ganar más, de los propios dueños de las empresas concesionarias incurren todos los días en violación al reglamento y la Ley de Transporte, al tener sobrecupo, a veces de casi el 50 por ciento o más de la capacidad de sus unidades.

De acuerdo con la Ley, los minibuses o autobuses destinados al servicio público o particular de transporte como máximo puede llevar 27 personas sentadas, las tipo Van, que por lo regular llevan 15 pasajeros, más el chofer, lo permitido es hasta 10 personas, y los autobuses convencionales su capacidad máxima es de 44 personas debidamente sentadas.

Para contrarrestar la demanda del servicio de transporte, así como para ofrecer nuevas rutas o alternativas de un punto de la ciudad a otro, el gobierno del estado implementó en el 2015 el Sistema Integral de Transporte Urbano (Situr), que actualmente tienen funcionando a 160 unidades modernas, que al igual que las otras rutas, en horas pico son insuficientes, por lo que una persona puede esperar entre 20 y 40 minutos para poder abordar uno de los camiones.

Y aunque el sistema ha invertido recursos para contar con unidades modernas, los concesionarios del transporte urbano de Mérida no lo hacen, con el argumento de que no es negocio este tipo de servicios y que siempre salen perdiendo, pues los combustibles, refacciones y lubricantes suben de precio y ellos no pueden incrementar la tarifa.

CONDICIONANTE

De hecho, en meses pasados, concesionarios pidieron al gobierno del estado un aumento a la tarifa, o en su defecto un subsidio de 35 millones de pesos mensuales, es decir, más de 20 mil pesos por cada unidad, para que mantengan las tarifas actuales.

Pero la solución no parece ser el subsidio o el ajuste de tarifas, pues durante años hemos visto que los empresarios del ramo se quejan del “mal negocio” que es brindar el servicio de transporte, pero ninguno deja las concesiones, lo que indica que las ganancias si hay, pero que quieren más.

Estudios realizados, o con tan solo circular u ocupar uno los camiones de las diferentes rutas de Mérida, es suficiente para darnos cuenta que los empresarios transportistas hacen poca inversión en sus unidades, así como en la profesionalización de sus operadores, quienes constantemente son exhibidos por mal comportamiento o por no respetar los descuentos de niños, estudiantes y adultos mayores.