Con abucheos recibieron a Raúl Paz en Morena, lo tachan de oportunista

El senador Raúl Paz Alonzo fue recibido con abucheos por la base militante de Morena Yucatán, ya que varios consideran que su llegada se trata de puro oportunismo y no porque esté comprometido con el proyecto del “Cambio Verdadero”, y es que, fue durante el evento protocolario del 11vo Aniversario de la fundación de este partido, que los guindas de diferentes municipios reaccionaron al escuchar el nombre del ex panistas, mencionado por el orador del evento.

A pesar de que el senador había pasado por desaparecido en este evento, debido a que varios de los militantes no reconocían su rostro, fue grande el sonido de desprecio por parte de ellos apenas mencionaron su nombre, “La Verdad Noticias” decidió buscar de manera más directa estas reacciones y esto respondieron.

“Siempre pasa en el partido, los que están luchando no los toman en cuenta, los que vienen de afuera son a los que ponen, hay que hacer conciencia de por quien voy a votar y con quien voy a estar, no pensar con oportunismo”, Francisco Baas militante de Kanasín.

“Ya que hay mucha gente que ha luchado con el partido desde hace mucho y quieren darle los cargos a quienes apenas entran, eso no es justo para los verdaderos morenistas, no estoy de acuerdo de que entre por la puerta grande a Morena porque es un oportunista nada más, como ya está cocido la comida acá ahora si se viene para acá”, recriminó Isidro Antonio Bojórquez Estrella de Hunucmá.

“Lo malo no es que se integre, lo malo es que le den algo grande, porque se vienen a Morena porque sus partidos están desapareciendo, dijo don Juan José Mukul del municipio de Valladolid.

“Tenemos a muchos que han renunciado a sus partidos, a los arrepentido los quiere Dios, pero creo que más que los políticos la sociedad es la que tiene la ultima palabra y aunque estes en una candidatura en Morena, ellos son los que dicen si pasas o no”, mencionó Arquimides Morán.

A pesar del mensaje de unidad que lanzara la presidenta estatal de Morena Alpha Tavera, la base de Morena no se mostró convencida de que la llegada del ex panista sea buena para el partido de la 4T.

Durante su intervención, al frente de miles de asistentes la lider vallisoletana, aseguró que en el 2024 la entidad conformará el anillo del sureste de la 4T y que no se cansará, hasta lograrlo.

"Vamos a visitar todos los municipios de Yucatán no seré una dirigente de escritorio, necesitamos fortalecer nuestras bases, ya tenemos la cuarta transformación en Campeche y en Quintana Roo, por eso no me voy a cansar de trabajar para que en el 2024 Yucatán también se pinte de guinda", subrayó.