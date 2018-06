Con Crescencio el distrito tres federal triunfará

Al grito de ¡vamos a ganar!, Crescencio Gutiérrez González candidato a diputado federal por el tercer distrito, cerró su campaña en el evento que aglutinó a cientos de simpatizantes y militantes priistas en las instalaciones de la Feria de Xmatkuil.

El candidato de la coalición “Todos por México”, manifestó que la campaña electoral es para que los ciudadanos escuchen los planteamientos sobre la forma en que los candidatos pretenden resolver los problemas que enfrenta el estado, no para denostar, difamar y hacer discursos de odio, por lo que el candidato consideró que cumplió con el objetivo, ya que es el único que presentó propuestas viables en el distrito.

La dignidad de los yucatecos no se vende, no se regala, saldremos a votar con razón y con fuerza; estos días de campaña no son más que propuestas y de contrastar ideas; nosotros aprovechamos cada minuto del proceso para proponer y estar cercanos a la gente, porque queremos que nuestro estado siga siendo punto de referencia a nivel nacional”, señaló.